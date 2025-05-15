Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı

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Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi. Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.