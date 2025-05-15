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Metin Arolat'ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı

Türk popunun simge isimlerinden olan Metin Arolat, geçtiğimiz eylül ayında Kadıköy’de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda Arolat'ın kanında uyuşturucu çıktı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 07:02
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı

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Türk popuna gerek sesi, gerek yazdığı şarkılar gerekse çektiği kliplerle damgasını vuran Metin Arolat, en mutlu olduğu yer olarak nitelediği sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz 20 Eylül'de 52 yaşında hayata veda etmişti.

(Sabah Gazetesi)(Sabah Gazetesi)

Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KANDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Günaydın'da Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi. Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.

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Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
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