İstanbul'da şimşekler sahne alacak! Hafta sonu planlar iptal, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da ise yağışlı hava yeniden yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji'nin cumartesi günü için yaptığı açıklamada kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Mayıs il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 07:08