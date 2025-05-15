İstanbul'da şimşekler sahne alacak! Hafta sonu planlar iptal, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak...

Megakent Hafta Sonu Yağmurla Serinleyecek

İstanbul'da hafta sonu hava durumu önemli ölçüde değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre cuma, cumartesi ve pazar günleri kent genelinde sağanak yağış etkili olacak. Şehirde hafta boyunca devam eden rüzgarlı ve serin hava, hafta sonuyla birlikte yerini yağışlı bir sürece bırakacak.