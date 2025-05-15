Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da şimşekler sahne alacak! Hafta sonu planlar iptal, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak...

İstanbul'da şimşekler sahne alacak! Hafta sonu planlar iptal, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da ise yağışlı hava yeniden yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji'nin cumartesi günü için yaptığı açıklamada kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Mayıs il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 07:08
İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planları iptal!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanacak. Şu anda etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, yerini sağanak yağışlara bırakacak.

İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planları iptal!

Megakent Hafta Sonu Yağmurla Serinleyecek
İstanbul'da hafta sonu hava durumu önemli ölçüde değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre cuma, cumartesi ve pazar günleri kent genelinde sağanak yağış etkili olacak. Şehirde hafta boyunca devam eden rüzgarlı ve serin hava, hafta sonuyla birlikte yerini yağışlı bir sürece bırakacak.

İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planları iptal!

Cuma Gününden Başlayan Yağışlı Hava

Meteoroloji uzmanları, cuma gününden itibaren İstanbul'da sağanak yağışların etkili olmaya başlayacağını duyurdu. Özellikle kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor. Yağışlar hafta sonu boyunca ara ara etkisini sürdürecek.

İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planları iptal!

15 Mayıs Ülke Genelinde Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Bölgesel Yağışlar Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu kesimleriyle birlikte batı bölgelerinde de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planları iptal!

Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde gece saatlerinde yağış bekleniyor. Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinde de akşam saatlerinde sağanak etkili olacak.