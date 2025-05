T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/66-67-68-69-70-73-74-75-76-77-78-79 Esas

06.01.2021 tarih, 1-14 sayılı kararı ile 380 kV AKÇAKOCA-KARASU-ÇEKMEKÖY 380 E.İ. HATTI güzergâhına isabet eden aşağıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 18.01.2021 tarih ve 44558sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığından 380 kV Adapazarı-Karasu-Çekmeköy Enerji İletim Hattı güzergahında söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : SAKARYA/ KARASU

Dosya No: Malik Adı ve Soyadı: Mahalle adı: AdaNo: Parsel No: Kamulaştırılan Alan:

2025/66 Cemil Sütcü Resuller 203 18 238,39 m²

2025/67 Fatma Zengin Resuller 155 11 32,93 m²

2025/68 Mustafa Sağır Resuller 154 13 2267,03 m²

2025/69 Emine Sağır Resuller 154 45 22,98 m²

2025/70 Cevahir Tuna Resuller 153 24 4479,80 m²

2025/73 Emircan Yaman Resuller 169 2 103,78 m²

2025/74 Ömer Ökten Resuller 133 2 1075,82 m²

2025/75 Mustafa Sütçü Resuller 107 63-64 3411,50 m²

2025/75 Leyla Yılmaz Resuller 131 2 2772,72 m²

2025/77 Ali Koçver Resuller 155 7 2071,38 m²

2025/78 Emine Kısa Resuller 152 55 752,66 m²

Ahmet Alemdar

Muazzez Alemdar

Muhammet Ali Alemdar

İsmail Alemdar

Mustafa Alemdar

Nail Oruç

Ömer Faruk Alemdar

Osman Alemdar

Vildan Eraslan

2025/79 Ahmet Hocaoğlu Resuller 144 42 7818,88 m²

Ali Hocaoğlu

İsmail Hocaoğlu

İsmail Likos

Ayşe Likoz

Süleyman Hocaoğlu

2025/80 Merve Yılmaz Kuyumculu 192 8 5925,60 m²

Mustafa Enes İskender

Hatice Ertürk

Sümeyye Çalıkoğlu

2025/81 İsminaz Batur Kuyumculu 196 4 644,00 m²

2025/82 Selami Arık Kuyumculu 201 16 95,87 m²

2025/83 Ahmet Yılmaz Kuyumculu 172 10 2034,66 m²

2025/84 Tekin Turan Kuyumculu 117 12 5840,70 m²

2025/85 Evşen Çiftçi Kuyumculu 171 2 2445,56 m²

2025/86 Yadigar Kara Kuyumculu 169 3 1625,33 m²

2025/87 Fahri İskender Kuyumculu 168 17 21,55 m²

2025/88 İsmail Memiçoğlu Kuyumculu 168 15 4989,72 m²

2025/89 Hüseyin Tezcan Kuyumculu 168 13 3208,84 m²

2025/90 Nebahat Yılmaz Kuyumculu 168 6 3578,06 m²

2025/91 Hakkı Ercan Kuyumculu 148 1 188,03 m²

2025/92 Mustafa Sarı Kuyumculu 156 1 1295,62 m²

2025/93 Arif Cengiz Kuyumculu 222 85 47,52 m²

2025/94 Erdal Şeker Kuyumculu 172-201 12-5 4.957,38 m²

2025/95 Beytullah Karadayı Kuyumculu 222 123 1143,37 m²

Hayri Karadayı

Zeki Karadayı

Halis Karadayı

2025/96 Ali Haydar Şeker Kuyumculu 171 3 408,27 m²

Nazmiye Durmuşkaya

Nebiha Çatalbaş

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıdaiptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.

