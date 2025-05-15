Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesini bu yıl da başarısızlıkla noktalamaya çok yakın. Jose Mourinho ve öğrencileri son 3 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.
Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesini bu yıl da başarısızlıkla noktalamaya çok yakın. Jose Mourinho ve öğrencileri son 3 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR'İ DEVİRDİ
Ligin 35. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Dominik Livakovic'in penaltı kurtardığı randevuda sarı lacivertlilere galibiyeti getiren isimler Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın oldu.
SIRADA EYÜP VAR
Turuncu lacivertlileri yendikten sonra kalan son 3 maçına odaklanan Fenerbahçe'de ilk hedef Eyüpspor maçı. Sonuç ne olursa olsun taraftarına galibiyetler hediye etmek isteyen Kanarya, 9 puanla sezonu bitirmek amacında.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı.
Günü salonda yapılan core çalışmasıyla açan futbolcular, ardından sahaya geçerek ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas organizasyonları ve ardından oynanan taktik çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-lacivertliler, kritik mücadele öncesi hem fiziksel hem de taktik anlamda yoğun mesai harcıyor.
MOURINHO'NUN DURUMU BELİRSİZ
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-1 mağlup etmesine rağmen bir önceki hafta Beşiktaş'a kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk umutları mucizelere kalırken, gözler bir kez daha teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, Mourinho 33 lig maçında 31 farklı ilk 11 tercih etti. Her karşılaşmada en az üç oyuncu değişikliğine giden Portekizli teknik adam, bu istikrarsız yapısıyla Süper Lig'in en çok rotasyon yapan teknik direktörü konumuna geldi.
Savunma hattında da net bir yapı kurmakta zorlanan Mourinho, 3'lü savunmayı 12 kez, 4'lü düzeni ise 21 kez denedi. Ancak sadece maçların %51'inde aynı savunma ikilisi ya da üçlüsüyle sahaya çıkıldı. En çok tercih edilen tandem, 6 kez birlikte görev alan Çağlar Söyüncü–Djiku ikilisi oldu.
Fenerbahçe, bu rotasyonlarla yalnızca 13 maçta gol yemeden sahadan ayrılabildi. Üçlü savunmada da benzer dengesizlikler dikkat çekti. Örneğin, Mert-Skriniar-Çağlar ve Skriniar-Yusuf-Çağlar üçlüleri sadece 2'şer kez birlikte forma giydi.
Haftalık kadro tercihlerine yönelik gelen eleştiriler üzerine Mourinho, alaycı bir dille, "25 bozuk param var, havaya atıyorum. Masaya düşenlerle ilk 11'i kuruyorum, yere düşenler kulübede. Hafta içi de İstanbul'un gece kulüplerini geziyorum." açıklamasını yaptı.
Bu ifadeler, hem kamuoyunda hem de taraftarlar arasında büyük tepkiyle karşılandı. Mourinho'nun bu yaklaşımı, camiada krizin daha da derinleşmesine yol açtı.
Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho'nun yıllık maaşı 10.5 milyon Euro. Ancak sahadaki sonuçlar, teknik kararlar ve istikrarsızlık nedeniyle sezon sonunda görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
TRANSFERDE ATAĞA KALKTI
Portekizli çalıştırıcının görevine devam etmesi halinde takıma kazandırılacak isimler de merak konusu haline geldi. Yönetim gelecek sezon da tüm yetkiyi Mourinho'ya vererek sezona başlayacak oyuncu grubunu belirlemesi konusunda elinden geleni yapacak.
Deneyimli teknik direktörün istediği futbolcular konusunda raporunu oluşturacağı ve istediği oyuncu profillerini yönetime sunacağı öğrenildi.
GALATASARAY'A ÇALIM İÇİN HAREKAT BAŞLADI
Fenerbahçe'nin istediği oyuncular arasında Galatasaray'ın listesinde bulunan Granit Xhaka yer alıyordu. Sarı lacivertliler, İsviçreli futbolcuyla görüşme gerçekleştirip kendisine ezeli rakibinden daha fazla ücret ödeyebileceğini iletmişti.
LEVERKUSEN İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Granit Xhaka için Bayer Leverkusen'in kapısını çaldı.
LİSTENİN İLK SIRASINDA
Sarı-lacivertli yönetim, Suudi Arabistan'dan teklifler alan ve takımda kalması belirsizliğini koruyan Fred ile yolların ayrılması ihtimaline karşı harekete geçti. Ayrıca kiralık olarak gelen Sofyan Amrabat'ın da kadro planlamasında düşünülmediği öğrenildi. Bu doğrultuda 32 yaşındaki İsviçreli yıldız Granit Xhaka, Fenerbahçe'nin orta sahaya düşündüğü bir numaralı alternatif olarak belirlendi.
BRANCO DEVREDE
Başkan Ali Koç, olağanüstü genel kurul çağrılarına kulak asmadan yola devam ederken, camiaya en az dört üst düzey transfer sözü verdi. Bu söz doğrultusunda sportif direktör Mario Branco da Xhaka transferi için girişimlere başladı.
ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDANDI
Geçtiğimiz sezon başında Arsenal'den Leverkusen'e transfer olan Granit Xhaka, geçen sezon Bundesliga şampiyonu olan takımda önemli bir rol üstlendi. Tecrübesi, liderliği ve çift yönlü oyunuyla öne çıkan Xhaka'nın, Fenerbahçe'nin orta saha yapısını tamamen değiştirecek bir isim olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
LIVAKOVIC AYRILABİLİR
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a çalım atacağı transfer hikayesi sadece Granit Xhaka ile sınırlı değil. Yönetim, Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması halinde yeni bir kaleciyle anlaşmak üzere çalışmalara başladı.
Hırvat file bekçisi için İngiltere ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu ve ayrılık kararını yönetime bildirdiği öne sürülmüştü.
SADECE XHAKA YOK
Sarı lacivertli ekibin transfer çalışmaları kapsamında listesine eklediği yeni isim, Real Madrid forması giyen Andriy Lunin oldu. Ukraynalı kaleci için daha önce devrede olan Galatasaray'ın geride bırakılarak imzaların atılması hedefleniyor.
LUNIN HEDEFTE
Fenerbahçe'nin hedefindeki isim, Real Madrid forması giyen Andriy Lunin. 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor. Lunin'in, Real Madrid ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam etse de kulüpten ayrılmak istediği iddia ediliyor.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Fenerbahçe yönetimi, 1.91 metre boyundaki başarılı file bekçisinin menajeriyle ilk teması kurdu. Sezon sonunda Real Madrid ile resmi görüşmelere başlanması planlanıyor. Lunin'in transferiyle kaleyi uzun vadeli bir çözüme kavuşturmak isteyen Fenerbahçe, bu transferde ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.
19 GOL YEDİ
Real Madrid, Lunin'i 2018 yılında 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Zorya Luhansk'tan transfer etmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta forma giyen Ukraynalı kaleci, 19 gol yerken 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı.