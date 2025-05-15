Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı.

Günü salonda yapılan core çalışmasıyla açan futbolcular, ardından sahaya geçerek ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas organizasyonları ve ardından oynanan taktik çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-lacivertliler, kritik mücadele öncesi hem fiziksel hem de taktik anlamda yoğun mesai harcıyor.

MOURINHO'NUN DURUMU BELİRSİZ Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-1 mağlup etmesine rağmen bir önceki hafta Beşiktaş'a kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk umutları mucizelere kalırken, gözler bir kez daha teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Mourinho 33 lig maçında 31 farklı ilk 11 tercih etti. Her karşılaşmada en az üç oyuncu değişikliğine giden Portekizli teknik adam, bu istikrarsız yapısıyla Süper Lig'in en çok rotasyon yapan teknik direktörü konumuna geldi.