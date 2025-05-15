"Sıcak Yaz" geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?

AĞUSTOS AYINDA TOPLU SÖZLEŞME VAR Toplu sözleşme kimler için yapılıyor? Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanları ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirleniyor. Hangi konular belirlenecek? Öncelikle memurlar ve memur emeklilerinin 2026 ile 2027 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranları kesinleşecek. Yine kamu çalışanlarının diğer mali ve sosyal hakları iyileştirilecek. Ayrıca diğer haklarla ilgili talepler masaya gelecek.

(AA)



MEMUR ARTIŞI HERKESİ ETKİLEYECEK

Temmuzda memur maaş artışı ile hangi gelirler artacak?

Memur maaş katsayısındaki artış oranı sosyal ödemeler, kıdem tazminatı, destek ödemeleri gibi birçok kalemi de artıracak.



Yeni ödemeler kaç lira olacak?

Temmuz memur maaş artış tahminine göre yeni ödeme rakamları şöyle olacak:

65 YAŞ AYLIĞI: 4 bin 664 lira aylık 5 bin 443 liraya çıkacak.



ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 345 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 518 liraya yükselecek.



EVDE BAKIM AYLIĞI: 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 817 lira seviyesine gelecek.



AİLE YARDIMI: Artış yüzde 16.71 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 686 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506.28 liradan 590.88 liraya, 6 yaş üstü için 253.14 liradan 295.44 liraya yükselecek.



Kıdem tazminatı tavanı kaç lira olacak?

Halen tazminat tavanı 46 bin 655 lira. Yeni tavan temmuz artışı 16.71 olursa 54 bin 451 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 54 bin 38 lira kıdem tazminatı ödenecek.