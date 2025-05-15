Kadraj Galeri Kadraj İkon Gram altın için son şans! İslam Memiş 'balon patladı' dedi işaret fişeğini yaktı: "4.500 TL'den 6.000 TL'ye..."

Gram altın için son şans! İslam Memiş 'balon patladı' dedi işaret fişeğini yaktı: "4.500 TL'den 6.000 TL'ye..."

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, özellikle ons altın ve gram altında dikkat çeken seviyelere işaret etti. Peki altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Şu anda altın alınır mı, satılır mı? Gram fiyatları yükselecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:41
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...

Uluslararası piyasalarda ons altın 3.135 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içinde yüzde 1,1'lik bir kayıpla 3.140 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 3.909 TL seviyesine kadar düştü. Şu saatlerde 3.912 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...

Ons Altında Balon Patladı, Yeni Dipler Yolda
Finans analisti İslam Memiş, ons altında yaşanan düşüşü değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nisan ayında 3.500 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında "köpük ve balon" fiyatlamaların oluştuğunu vurgulayan Memiş, bu balonun artık patladığını belirtti.

Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...

Şu anda 3.231 dolar seviyelerinde olan ons altında %0.54'lük bir geri çekilme yaşandığını ifade etti.

Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...

Altında sırasıyla 3.200, 3.190, 3.160, 3.090 ve bu yıl içinde beklenen 2.800 dolar seviyelerinin destek noktası olacağını belirten Memiş, "3.200 dolar seviyesinin altına sarkınca 3.160 ve 3.138 dolar seviyeleri devreye girer. %50 alım yapmak isteyenler bu seviyeleri değerlendirebilir." dedi.

Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...

Bant Hareketine Dikkat: 3.138–3.330 Dolar Aralığı

Altının kısa vadede 3.138 ile 3.330 dolar arasında bir bantta hareket edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerde alım-satım fırsatları olduğunu söyledi. Özellikle 3.138 ve 3.160 dolar seviyelerinde %50 alım yapılabileceğini, 3.330 dolar seviyesinde ise satış yapılarak bu banttan kazanç sağlanabileceğini aktardı.