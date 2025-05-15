Gram altın için son şans! İslam Memiş 'balon patladı' dedi işaret fişeğini yaktı: "4.500 TL'den 6.000 TL'ye..."
Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, özellikle ons altın ve gram altında dikkat çeken seviyelere işaret etti. Peki altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Şu anda altın alınır mı, satılır mı? Gram fiyatları yükselecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:41