Gram altın için son şans! İslam Memiş 'balon patladı' dedi işaret fişeğini yaktı: "4.500 TL'den 6.000 TL'ye..."

Bant Hareketine Dikkat: 3.138–3.330 Dolar Aralığı

Altının kısa vadede 3.138 ile 3.330 dolar arasında bir bantta hareket edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerde alım-satım fırsatları olduğunu söyledi. Özellikle 3.138 ve 3.160 dolar seviyelerinde %50 alım yapılabileceğini, 3.330 dolar seviyesinde ise satış yapılarak bu banttan kazanç sağlanabileceğini aktardı.