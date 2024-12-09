Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!

TAKVİM ÇARPICI DETAYLARA ULAŞTI Yüz milyonlarca dolarlık bir servetin kaçış hikayesiyle bağlantısı da merak ediliyor. Suriye'nin başta petrol ve doğal gaz kaynağını yağmalayıp kişisel sermayesi haline getiren Esad ailesinin neden Rusya'ya kaçtığının da arka planı, takvim.com.tr'nin açık kaynaklardan arşiv taramasıyla daha net anlaşıldı. Özellikle Financial Times gazetesinin 2019 yılındaki bir araştırması, katil Esad'ın Moskova'da nasıl bir gökdelen zengini olduğu, kuzenleri üzerinden Rusya'ya nasıl bir para kaçırdığı da dikkat çekici.

Esad ailesinin İngiltere, Rusya, Dubai, Lübnan ve Hong Kong'da gayrimenkulleri ve banka hesaplarından söz ediliyor. Bu varlıkların Beşar Esad 'ın yakın akrabaları tarafından Suriye ekonomisinin büyük kısmına hakim olan şirketler aracılığıyla yönetildiği vurgulanıyor.

RUSYA'YA NELERİ KAÇIRDI? Suudi gazetesi Elaph, İngiliz istihbarat teşkilatı MI6'in gizli raporlarına dayanarak, Esad ailesinin servetinin 200 ton altın, 16 milyar dolar ve 5 milyar Euro olduğunu iddia etti. Esad'ın Rusya'ya kaçarken uçağında neleri beraberinde aldığı bilinmiyor. Tonlarca altını olduğu bilinen Esad'ın beraberinde bunları götürüp götürmediği şu an için muamma.

ABD RAPORUNA GÖRE 1-2 MİLYAR DOLARI VAR ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 raporuna göre de Beşar Esad 'ın çılgın servetine değinilerek, kız kardeşi Büşra Esad, erkek kardeşi Mahir Esad, kuzenleri ve amcalarının yanı sıra eşi Esma Esad da bu mal varlığını paylaşanlar arasında yer alıyor. İddialara göre Esad ailesinin nakit serveti 1 ile 2 milyar dolar arasında ve bu rakam ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam olarak doğrulayamadığı da bir servet. Esad ailesinin bu serveti çok sayıda hesapta, paravan şirketlerde, denizaşırı vergi cennetlerinde ve emlak portföylerinde tuttuğu tahmin ediliyor. Kongre tarafından talep edilen raporda, Dışişleri Bakanlığının, Esad Ailesi'nin varlıklarını paravan isimler altında veya şeffaf olmayan mülkiyet anlaşmaları yoluyla elinde tuttuğu ve net mal varlığı hakkında ancak kesin olmayan bir tahmin sağlanabileceğini kaydettiği belirtiliyor. Kesin miktarı ve nerede tutulduğu belirsiz olan parasının büyük kısmının gizli yerlerde saklandığı ve yabancı bankalarda dağınık halde olduğu düşünülüyor. Yıllar içinde çeşitli yöntemler kullanarak Suriye halkının servetini yağmalayan Esad, bunun büyük bir kısmını Suriye'nin petrol ve gazından sağladı. Ayrıca nadir tarihi eserleri de kaçırıp sattığına inanılıyor.

Esad'ın otoparkında servet yatıyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

UÇUK SERVET DÜNYANIN DİLİNDE

Dış basında yer alan bazı iddialara göre ise, tüm serveti hesaplandığında Beşar Esad'ın 200 milyar dolarlık net bir mal varlığına sahip. 25 bin kilometrekare çapında sahip olduğu arazi, 75'ten fazla lüks saray, 5'ten fazla özel jet, 10'dan fazla lüks yat, üç yolcu gemisi olduğu iddiaları da var.

8 Aralık günü kanlı rejimi sona erip Rusya'ya kaçtığnda muhalifler Esad'ın Şam'daki sarayına girmiş ve birbirinden lüks araçlarının olduğu garajı da görüntülemişlerdi.

Beşar Esad'ın servetine ilişkin iddialardan bazıları ise şöyle:

Dubai'de dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'de 25 milyon dolar değerinde lüks bir daire.

Dubai'nin seçkin adası Palm Cumeyra'da tahmini 18 milyon değerinde özel plajı, sonsuzluk havuzu ve lüks bahçeleri olan özel bir villa.

Fransa Provence'da 50 milyon değerinde bir kale.

Paris Şanzelize yakınlarında 12 milyon dolar değerinde lüks bir daire.

Birleşik Krallık'ta dondurulmuş 100 milyon sterlin; Petrol ve gaz gelirleri (Kesin rakam bilinmemektedir)