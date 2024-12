Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!

Esad'ın kuzeni Makluf. (Takvim.com.tr foto arşiv)

MOSKOVA'DA MİLYON DOLARLIK LÜKS DAİRELER

Yolsuzlukla mücadele grubu Global Witness'ın 2019 yılındaki bir raporuna göre, Esad ailesi Moskova'da gökdelenler bölgesinde 40 milyon dolar değerinde lüks daireler satın aldı. Global Witness araştırmasında, Esad'ın kuzenleri Makluf ve akrabalarının Aralık 2013 ile Haziran 2019 arasında Moskova'daki iki gökdelende en az 19 daire satın aldığı tespit edildi. The Financial Times da yayınladığı araştırma haberinde, dört yerel emlakçı, ikiz City of Capitals gökdelenlerindeki 19 mülkün mevcut değerini 40 milyon dolar olarak belirledi.

Esad'ın anne tarafından kuzeni ve çocukluk arkadaşı olan Rami Makluf, kısmen en kârlı şirketlerinden biri olan mobil ağı Syriatel'i kontrol etmesi sayesinde uzun süredir Suriye'nin en zengin işadamı olarak gösteriliyor ve Suriyeli iş insanları tarafından "Esad ailesinin bankacısı" olarak görülüyordu. Düşük bir profile sahip olmasına rağmen, en büyük oğulları Muhammed ve Ali, son zamanlarda jet sosyete yaşam tarzlarını sosyal medyada açıkça sergiliyorlar.

2011 yılında zalim Esad rejimi yüzbinlerce insana ölüm yağdırırken, kanlı diktatörlük hanedanı sürekli Suriye yanarken servet kaçırdılar. Financial Times da işte o dönem dikkat çeken Esad yağmasını bir zaman çizelgesine oturttu.