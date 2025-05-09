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Başkan Erdoğan'dan yeni papa seçilen 14. Leo'ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin yeni ruhani lideri seçilen ABD'li Robert Francis Prevost'a tebrik mektubu gönderdi. Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo'ya gönderdiği mektupta, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 17:12
Başkan Erdoğan’dan yeni papa seçilen 14. Leo’ya tebrik

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin yeni ruhani lideri seçilen ABD'li Robert Francis Prevost'a tebrik mektubu gönderdi.

PAPA'YA GAZZE MESAJI
Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo'ya gönderdiği mektupta, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan ve vefat eden önceki Papa Fransuva (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve vefat eden önceki Papa Fransuva (Takvim.com.tr)

Mektubunda, "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, yeni Papa'ya görevinde başarılar diledi.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)

Başkan Erdoğan, vefat eden önceki Papa Fransuva'nın barış ve hoşgörü için gösterdiği çabalara da değindi. Erdoğan, "Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva, bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladı" ifadelerini kullandı.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)

SAMİMİ VE YAPICI DİYALOĞU SİZİNLE DE SÜRDÜRECEĞİMİZE İNANCIM TAMDIR
Mektubunda Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yapan Erdoğan, "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" dedi.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)

Başkan Erdoğan, ayrıca Gazze başta olmak üzere dünyadaki insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

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