Başkan Erdoğan’dan yeni papa seçilen 14. Leo’ya tebrik

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)

Başkan Erdoğan, vefat eden önceki Papa Fransuva'nın barış ve hoşgörü için gösterdiği çabalara da değindi. Erdoğan, "Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva, bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladı" ifadelerini kullandı.