Başkan Erdoğan’dan yeni papa seçilen 14. Leo’ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin yeni ruhani lideri seçilen ABD'li Robert Francis Prevost'a tebrik mektubu gönderdi.
PAPA'YA GAZZE MESAJI
Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo'ya gönderdiği mektupta, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan ve vefat eden önceki Papa Fransuva (Takvim.com.tr)
Mektubunda, "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, yeni Papa'ya görevinde başarılar diledi.
Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Seçimin ardından ʺPapa 14. Leoʺ, Aziz Petrus Bazilikası'nda toplanan kalabalığı selamladı. (AA)
Başkan Erdoğan, vefat eden önceki Papa Fransuva'nın barış ve hoşgörü için gösterdiği çabalara da değindi. Erdoğan, "Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva, bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladı" ifadelerini kullandı.