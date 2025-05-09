Terörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğan’ın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır

Türkiye, 40 yıllık terör belasından kurtulmak için tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

Devlet aklıyla yürütülen süreç, hiçbir pazarlık ya da taviz içermeden, tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde ve hukuk devleti ilkesi temelinde ilerledi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN KARARLILIĞI BELİRLEYİCİ OLDU Sürecin mimarları arasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın ısrarlı liderliği ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin stratejik desteği öne çıktı.

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör örgütü tarihin çöplüğüne gönderilirken, Türkiye bu kararla birlikte "Terörsüz Türkiye" hedefinde yeni bir sayfa açtı.

Tüm siyasi partilerden gelen destekle birlikte oluşan milli mutabakat, bu tarihi başarının önünü açtı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

KARDEŞLİK YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Sürece destek verenler bu tarihi adımı Türkiye'nin bin yıllık kardeşlik hukukunun yeniden tahkimi olarak görüyor. "Terörsüz Türkiye" vizyonu siyasi ve toplumsal uzlaşıyla daha da güçlenecek.

Sürece ilişkin, "Bu sadece bir güvenlik meselesi değil, büyük bir toplumsal barış projesidir" yorumları yapılıyor.

ŞEHİTLER VE GAZİLER UNUTULMUYOR...

Toplumun bazı kesimleri, geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle temkinli yaklaşıyor. Ancak devletin bu kez süreci hiçbir ideolojik tavize, gizli pazarlığa ya da bölünme korkusuna alan bırakmadan yürütmesi, bu tereddütlerin yersiz olduğunu ortaya koyuyor. Güvenlik bürokrasisi, sürecin her adımını dikkatle takip ediyor. Şehit ailelerinin onuru, gazilerin fedakarlıkları sürecin merkezinde yer alıyor.