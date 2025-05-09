CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konut (Takvim.com.tr)



TALİMATI KİMDEN ALDI?

Bildik, ifadesinde, "21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Ben Mustafa Akın'ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim. Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK AŞ'nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kamera ekipmanlarının Dilek İmamoğlu'nun talimatı ile kaçırıldığı iddia edilmişti.

Yaklaşık 12 gün önce Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve cihazın nerede olduklarını sorduğunu aktaran Bildik, "Ben, kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa'da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayın yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım." beyanında bulundu.

Şüpheli Ümit Çakır'ın "cihazı teslim aldığı sırada bozuk halde olduğunu" beyan etmesi, Davut Bildik'e aktarıldı.