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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Davut Bildik'in, suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutuna ait kamera görüntülerinin kaydedildiği cihazı sökerek ve bozarak görüntülere ulaşılmasını engellediği bildirildi. Talimatı koruma müdürü Mustafa Akın'dan aldığını belirten Bildik, cihazın çalışır vaziyette olduğunu iddia etti.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 17:05
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Davut Bildik, savcılıktaki ifadesinde, İSPER AŞ personeli olduğunu, güvenlik müdürlüğüne, geçici yetkili büro personeli olarak atandığını beyan etti.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konut (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konut (Takvim.com.tr)


TALİMATI KİMDEN ALDI?
Bildik, ifadesinde, "21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Ben Mustafa Akın'ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim. Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK AŞ'nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlunun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlunun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!Dilek İmamoğlunun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlunun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!
Dilek İmamoğlu'nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!

Kamera ekipmanlarının Dilek İmamoğlu'nun talimatı ile kaçırıldığı iddia edilmişti.

Yaklaşık 12 gün önce Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve cihazın nerede olduklarını sorduğunu aktaran Bildik, "Ben, kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa'da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayın yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım." beyanında bulundu.

Şüpheli Ümit Çakır'ın "cihazı teslim aldığı sırada bozuk halde olduğunu" beyan etmesi, Davut Bildik'e aktarıldı.

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)

Bu kişinin ifadesinde belirttiği olduğu hususları kabul etmediğini belirten Bildik, şunları kaydetti:

"Cihazı çalışır halde teslim ettim. Ben, amirim Mustafa Akın bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi. Kalp rahatsızlığım, boyun fıtığım ve bel fıtığım dolayısıyla yüzde 47 engelliyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)

MAHKEDEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma savcılığı, ifadesinin ardından şüpheli Bildik'i "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)

Yazıda, Bildik'in "Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ilçesinde bulunan başkanlık konutuna ait kamera görüntülerinin kayıtlı olduğu kayıt cihazını sökerek ve cihazı bozarak görüntülere ulaşılmasını engellediği" aktarıldı.

Bildik'in, hakimlikteki işlemlerinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Dilek İmamoğlunun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlunun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!Dilek İmamoğlunun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlunun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!

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