Çağın belası: Dijital bağımlılık! Çocuklardan gençlere... Herkes tehlikede!

Dijital bağımlılık (Lacivert Dergi)



AYDA 1,5 GÜNÜ INSTAGRAM'DA GEÇİRİYORUZ

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Kurucu Başkanı Said Ercan ise, "Hikikomori ve FOMO bağlamında Türkiye'de sosyal medya ve dijital bağımlılık" başlığıyla Lacivert Dergi için kaleme aldığı yazısında, "Sadece Instagram'ın Türkiye'de aylık vakit geçirme süresi 33 saat yani ülke olarak bir buçuk günümüzü Instagram'a veriyoruz bu anlamda dünya birincisi durumundayız." diyerek kritik uyarılarda bulundu.



İşte Ercan'ın yazısı:



Dijitalleşen dünyada, teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte, yeni nesil psikolojik ve sosyal sorunlar da ortaya çıktı. Dünyada en meşhur modern bağımlılıklardan Hikikomori ve FOMO (Fear of Missing Out - Gelişmeleri Kaçırma Korkusu) sayılabilir. Milyonlarca insanı etkileyen bu bağımlılık türleri özellikle sosyal medya ve oyun bağımlılığıyla yakından ilişkili.

Hikikomori, Japonca'da "içeri çekilmek" anlamına gelir ve insanların uzun süreli olarak evlerine kapanıp toplumsal ilişkilerden kaçınmalarını ifade eder. İlk olarak Japonya'da tanımlanan bu fenomen, günümüzde diğer ülkelerde de görülüyor. Hikikomori sendromu, özellikle gençlerin toplumsal hayattan uzaklaşmalarını ve yalnızlık hissi (sosyal izolasyon) yaşamalarını tetikleyen bir dizi psikolojik ve çevresel etkenle ilişkili.

FOMO ise, ingilizce "Fear of Missing Out" ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçeye "Gündemi Kaçırma Korkusu" olarak çevrilebilir. Bu kavram, sosyal medyada başkalarının yaşadığı deneyimlerden, sosyal etkinliklerden veya fırsatlardan geri kalma korkusunu ifade ediyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, FOMO duygusu daha yaygın hale geldi. Sosyal medya platformları, kullanıcıların arkadaşlarının ve tanıdıklarının hayatlarındaki güncellemeleri sürekli olarak takip etmelerine olanak tanırken, aynı zamanda "ben neden bu gündemin, sosyal medyada gördüğüm güzel içeriğin bir parçası değilim?" duygusunu derinden yaşamaya neden oluyor.