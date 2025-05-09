Çağın belası: Dijital bağımlılık! Çocuklardan gençlere... Herkes tehlikede!

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Yeşilay, 13-14 Mayıs'ta büyük bir uyarı niteliği taşıyan zirveye ev sahipliği yapacak. Uyuşturucu ve alkolle mücadelede ön safta yer alan kurum bu kez, sessizce yayılıp nesilleri tehdit eden bir başka tehlike olan Dijital bağımlılığı gündeme getirecek. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi (Ekran görüntüsü)



Yeşilay'ın önceki yıllarda gerçekleştirdiği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde olan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne dünyanın dört bir yanından araştırmacıların, uzmanların, ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlayacak. Kongrede, özellikle çocuk ve gençler arasında hızla yayılan problemli dijital oyun oynama, kumar bağımlılığı, problemli pornografi kullanımı, aşırı sosyal medya kullanımı gibi davranışsal bağımlılık türleri bilimsel veriler ışığında ele alınacak. Kongrede davranışsal bağımlılıklar ilgili yeni riskler ve tehlikeler ile yeni bakış açıları ve deneyimler de masaya yatırılacak. NEDİR BU DİJİTAL BAĞIMLILIK

Peki nedir bu dijital bağımlılık, gençleri ve çocukları nasıl etkiliyor bu "bela" ile nasıl mücadele edilmeli? Sosyal medya, dijital oyunlar ve internet kumarı artık sadece birer eğlence değil; milyonlarca çocuğun ve gencin psikolojisini altüst eden birer bağımlılık sebebi...

Dijital bağımlılık (Takvim.com.tr) Uzmanlar, dijital ekranlara gömülen bir neslin hem ruhsal hem sosyal açıdan alarm verdiği uyarısını yapıyor. "BAĞIMLILIĞIN YENİ ADI: EKRAN"

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Lacivert Dergisi'ne verdiği kapsamlı değerlendirmede ekran bağımlılığını "yaygın hastalık" olarak tanımlıyor.



İşte Öztürk'ün yazısı: Dijital bağımlılığın çocuklarda nasıl bir etki bıraktığını anlayabilmek için öncelikle bağımlılık kavramı üzerinde durmak gerekiyor. Bağımlılık her şeyden önce yerli yerinde kullanılması gereken bilimsel bir kavram. Bağımlılık, kişinin bir madde ya da eyleme aşırı derecede tutkun olup onsuz yapamaması anlamına geliyor. İnternet ve dijital oyun bağımlılığı ise son dönemlerde çokça konuşulan bir davranışsal bağımlılık türü. Günümüzde çocuklarda, ergenlerde ve hatta erişkinlerde oyun bağımlılığı çok ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Bağımlılık yapan unsurun oyun mu yoksa ekranın kendisi mi olduğu ise başka bir tartışma konusu. "Bunun içerisine sosyal medyayı katacak mıyız, kısa video seyredimlerini katacak mıyız?" gibi sorular da bu çerçevede sorulabilir. Muhtemelen uzun vadede ya da kısa vadede bunlar da bir bağımlılık türü olarak literatüre girecekler. Ama belli ki adı bağımlılık olmasa da çocukların günlük rutinlerinde çok fazla süre işgal ettikleri de aşikâr. Ekran karşısında uzun süre kalma, ekrandan bir şekilde vazgeçememe, karşısından kalktığında kendini aşırı huzursuz hissetme, ekransız kaldığı

zaman ağır öfke nöbetleri hatta zaman zaman bazı davranış problemleri gösterme, fiziksel şiddet kullanma, eşyaya zarar verme gibi yoğun davranış

bozukluklarının ortaya çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani bağımlılık kavramını ekrana indirgeyecek olursak ekranda uzun süre geçirme, bir türlü

ekranı bırakamama, ekransız kaldığı zaman çok ciddi bir tepki gösterme ve onu tekrar arama yani en kısa süre içerisinde tekrar ona ulaşmaya çalışma... Bunlar söz konusu olduğunda yani ekran olmadığı zaman aşırı huzursuz olmaya "yoksunluk" diyoruz.