Beşar Esad Suriye’den kaçtı! Muhalifler Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi! Esad’ın otoparkında servet yatıyor

HALK CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA Bu kez halkın saraydan hatıra kapma yarışı görüntülere yansıdı. Halkın saraydaki mutfak eşyasından süs eşyalarına kadar kucaklayarak götürmesi görüntülere yansıdı.

Kadınlı erkekle grupların girdiği sarayın bahçesinde zaferi kutlamak için silahların ateşlendiği, içerideki halkın da sevinçli olduğu görüldü.

SURİYE'DEKİ BAAS REJİMİNİN ÇÖKÜŞÜNÜN KRONOLOJİSİ

27 Kasım - Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ), Halep'in batı kırsalında geniş çaplı operasyon başlattı. Kuptan Cebel'den harekete geçen HTŞ'ye diğer gruplar da katıldı. 28 Kasım - Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Beşşar Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, onlarca rejim askeri esir alındı. - Rejim karşıtı gruplar, Esad rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi. - Suriye'de Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

29 Kasım - Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. - Rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı. 30 Kasım - Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep'te birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. - Halep Uluslararası Havalimanı, gün içinde Esad rejimi tarafından PKK'ya teslim edildi ancak akşam saatlerinde PKK/YPG ile çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, havaalanının kontrolünü ele geçirdi. - Rejim karşıtı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip Maarratünnüman, Han Şeyhun ve Cercenaz ilçelerini kontrol altına aldı. - Rejim karşıtı gruplar, Münbiç-Halep yolunu ve M4 kara yolunu kontrol altına aldı. - Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in sanayi bölgesinin bulunduğu Şeyhneccar Mahallesi'ni rejimden teslim aldı; rejim, Münbiç'in güneyi ve batısındaki Deyr Hafır, Meskene ve Kafseyi'yi terör örgütünün işgaline bıraktı. - Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Han Şeyhun ilçesini geri alarak İdlib ili genelinde rejim güçlerine karşı hakimiyet sağladı.