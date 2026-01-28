Haydi Aslan yaz bir destan! İlk 16’da tamamlarsak önemli bir avantaj yakalayacağız

Haydi Aslanım... Sen Avrupa'da destan yazmaya alışıksın... G.Saray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son maçında bugün deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Etihad Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'teki karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Sarı- Kırmızılılar, 10 puan topladı. Aslan, M.City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

SAHA AVANTAJI YAKALAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer almayı yüzde 99 garantileyen Cimbom, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, bügünkü maçı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak. Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak. Seri başı olmasının avantajı ise ilk maçı deplasmanda oynayacak olması. Galatasaray, rövanş maçını ise evinde oynayacak.

İŞTE İHTİMALLER

Temsilcimiz Galatasaray bugün Manchester City ile zorlu bir maç oynayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün alacağı sonuca göre play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Aslan, Manchester City maçını kazanırsa en olası 3 rakip: Bayer Levekursen, Borussia Dortmund ve Marsilya. Beraberlik durumunda ise en olası 3 rakip: İnter, Newcastle United ve Borussia Dortmund. Galatasaray, bugün oynanacak maçta sahadan yenilgiyle ayrılması durumunda ise Newcastle United, Atalanta ve İnter'den biriyle eşleşecek. Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı 25 maçta 6 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu.