FETÖ'ye 46 ilde eş zamanlı operasyon: 151 şüpheliden 82'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ 'ye 46 ilde düzenlenne eş zamanlı operasyonlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

82 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Sosyal medyadan operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, 82 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması: "46 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; haklarında KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI veya ARANMA kaydı bulunan 151 şüpheliyi yakaladık.

Operasyondan görüntüler

EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu;

Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce;

"Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulundukları,

Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

Örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları,

Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve

Örgüt tarafından "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."