Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü: Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayi başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.



SDG'NİN ENTEGRASYONUNU YAKINDAN TAKİPTEYİZ

Görüşmede, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ile bölgede kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.

''Kürt kardeşlerim oyuna gelmeyin''





"DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ"



Başkan Erdoğan, bugün Ankara'da bir otelde düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Suriye'deki terör örgütü SDG'nin yapılan anlaşmaya uymamasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Paralel ordu olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur.Burada şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak, bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum."