Suriye'de köşeye sıkışan PKK/YPG süreci “komplo” olarak niteledi
Suriye’de ateşkesi bozarak operasyonların hedefi olan PKK/YPG, sahada çözülme derinleştikçe kendi başlattığı saldırıları yok sayıp “barış” söylemine sarıldı. Örgüt, Terörsüz Türkiye sürecinin altına döşedikleri dinamiti “komplo” ve “gerileme” söylemleriyle örtmeye çalıştı.
Suriye'de ademi merkeziyetçi hayalleri suya düşen terör örgütü PKK/YPG, 10 Mart mutabakatına uymayarak ateşkesi bozmasının ardından Suriye ordusunun başlattığı operasyonlarla dağılma noktasına geldi. Barzani çevreleri ile İsrail'in yönlendirmesiyle entegrasyonu reddeden örgüt, sahadaki askeri baskı arttıkça propaganda dilini sertleştirdi.
Bir yandan DEAŞ kartını devreye sokan örgüt, diğer yandan "Suriye'de Kürtler katlediliyor" yalanını dolaşıma sokarak uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı. Bu süreçte Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" sürecini de hedef alan PKK/YPG, kendi başlattığı terör saldırılarını yok sayarak süreci "barış" söylemi üzerinden sabote etmeye yöneldi.
KENDİ SALDIRILARINI "KOMPLO" İLAN ETTİLER
Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Terörsüz Türkiye sürecini baltalamayı sürdüren örgüt, sahada kan kaybettikçe kendi başlattığı saldırıların mağduru olduğu iddiasına sarıldı. Terör örgütü YPG kuklasını oynatan KCK, bu saldırıları hiçbir şey olmamış gibi "barış süreci"ne yönelik bir "komplo" ve "gerileme" olarak nitelendirdi.
Son olarak Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan sözde KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki barış sürecinden bağımsız olmadığını savundu.
"BU SALDIRILAR BARIŞ SÜRECİNE KARŞI BİR KOMPLODUR"
Suriye ve genel olarak Ortadoğu'daki askeri hareketliliğin Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çeken Hiwa, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'de ve daha geniş anlamda Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki barış süreci üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Kürtlere yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar, barış sürecini sabote etmeye yönelik bir plan ve komplodur."
ÖRGÜTTEN SÜREÇTE "GERİLEME" ÇIKIŞI
Hiwa, Suriye'deki çatışmaların Türkiye'de yürütülen diyalog zeminini zayıflattığını öne sürerek, yaşananları sürecin önünde büyük bir engel olarak tanımladı.
"Bu saldırılar barış süreci karşısında bir komployu işaret etmekle birlikte, süreçte yaşanan ciddi bir gerilemeyi temsil etmektedir."
FİDAN'DAN NET MESAJ: "POSTA GÜVERCİNİ ABDİ"
Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise terör örgütü SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin sahadaki gerçek karar verici olmadığını açık şekilde dile getirmişti. Abdi'nin "adeta bir kukla" olduğuna dikkat çeken Fidan, asıl söz sahibinin Kandil olduğunu vurguladı.
OPERASYONLAR ENTEGRASYON ANLAŞMASIYLA SONA ERDİ
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'teki sivil yerleşimlere yönelik saldırıları üzerine 8 Ocak'ta Fırat'ın batısında operasyon başlattı. Saldırıların sürmesiyle 16 Ocak'ta harekat genişletildi.
Yaklaşık 44 saat süren operasyon, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması ile sona erdi. Anlaşma kapsamında örgütün çekilmesi, bölgelerin Suriye yönetimine devri ve PKK/YPG'nin fiilen dağıtılması kararlaştırıldı.
ABDİ SÜRECİ TIKADI, KANDİL ÇİZGİSİNDEN ÇIKAMADI
Anlaşma sürecinde Mazlum Abdi'nin Kandil'den bağımsız hareket edemediği, Şam yönetimiyle uzlaşmayı kendi taleplerini dayatarak tıkadığı ortaya çıkmıştı. Bu durum, sürecin defalarca sekteye uğramasına yol açtı.
Bakan Fidan, Abdi'nin bu girişimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kandil ne derse onu uygular."
"O mesaj taşıyıcı, kendisini söyleneni örgüte iletmek zorunda, örgüt ona talimat verir, o onu uygular." Fidan, örgüt üzerindeki belirleyici gücün Abdi değil Kandil olduğunu vurgulayarak, "SDG'ye siyasete gir derse girer, girme derse girmez." ifadelerini kullandı.
HEZEYANLAR SAHADAKİ TABLOYU GİZLEYEMEDİ
Suriye sahasında iyice köşeye sıkışan YPG'nin, kendi başlattığı saldırıları yok sayarak "süreç sabote ediliyor" söylemine sarılması, örgütün içinde bulunduğu çıkmazı bir kez daha gözler önüne serdi.