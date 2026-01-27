Suriye'de köşeye sıkışan PKK/YPG süreci “komplo” olarak niteledi

Suriye'de ademi merkeziyetçi hayalleri suya düşen terör örgütü PKK/YPG, 10 Mart mutabakatına uymayarak ateşkesi bozmasının ardından Suriye ordusunun başlattığı operasyonlarla dağılma noktasına geldi. Barzani çevreleri ile İsrail'in yönlendirmesiyle entegrasyonu reddeden örgüt, sahadaki askeri baskı arttıkça propaganda dilini sertleştirdi. Bir yandan DEAŞ kartını devreye sokan örgüt, diğer yandan "Suriye'de Kürtler katlediliyor" yalanını dolaşıma sokarak uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı. Bu süreçte Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" sürecini de hedef alan PKK/YPG, kendi başlattığı terör saldırılarını yok sayarak süreci "barış" söylemi üzerinden sabote etmeye yöneldi.

KENDİ SALDIRILARINI "KOMPLO" İLAN ETTİLER Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Terörsüz Türkiye sürecini baltalamayı sürdüren örgüt, sahada kan kaybettikçe kendi başlattığı saldırıların mağduru olduğu iddiasına sarıldı. Terör örgütü YPG kuklasını oynatan KCK, bu saldırıları hiçbir şey olmamış gibi "barış süreci"ne yönelik bir "komplo" ve "gerileme" olarak nitelendirdi. Son olarak Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan sözde KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki barış sürecinden bağımsız olmadığını savundu.