ABD Başkanı Trump'tan seçim açıklaması: "Demokratlar meclise girerse beni azletmeye çalışacaklar"
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların Meclis’i geri alması halinde yeniden azil sürecini başlatacaklarını öne sürdü. Daha önce iki kez azil girişimini “kolayca atlattığını” söyleyen Trump, siyasi hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğunu savundu. ABD’de geçmişte hükümetin kapanmasına ve uçuşların durma noktasına gelmesine yol açan krizler yeniden gündeme geldi.
ABD Başkanı Donald Trump televizyon yayınında verdiği röportajda " Demokratlar Meclis'i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar"dedi.
"İKİ KERE DENEDİLER"
ABD Başkanı Donald Trump yabancı bir kanala verdiği konuşmada sunucunun kendisine "Senatoyu kaybederseniz ne olacak" sorusuna "Ben bir profesyonelim, Demokratlar 'Iowa'ya gitti, halka kötü davrandı, hadi bunu azledelim' diyecekler. Benim hakkımda yoldan çıktı yorumları yapacaklar ve azletmeye çalışacaklar, daha önce de yaptılar. İki kere azletmeye çalıştılar ama onları çok kolay bir şekilde alt ettim." ifadelerini kullandı.
HÜKÜMET 43 GÜNLÜĞÜNE KAPANMIŞTI
ABD'de ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43 gün sürmüştü. Yaşanan uzun süreli krizden Demokratları sorumlu tutmuştu.
UÇUŞLAR DURMUŞTU
ABD'de bütçe krizi ve hükümetin kapanması, hava trafiğini felç etme noktasına gelmişti. Donald Trump yönetimi, 40 büyük havalimanında uçuşları yüzde 10 azaltma kararı alırken, binlerce sefer iptal edilmişti. Yetkililer, kapanmanın sürmesi halinde "kitlesel kaos" uyarısında bulunmuştu.