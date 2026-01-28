Başkan Erdoğan kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan için talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın
Kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen Başkan Erdoğan’ın, geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havaalanı’nda sohbet ettiği Taşıyan’a her türlü desteğin verilmesi için talimatta bulunduğu öğrenildi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan kalp krizi geçirmesinin ardından Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havaalanı'nda Taşıyan'la sohbet eden Başkan Erdoğan, hastaneye kaldırılan Taşıyan için gerekenlerin yapılması için talimat verdiği öğrenildi.
SAĞLIK KURULU TOPLANDI
Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçının durumu kritik.
Doktorlar, daha önce böbrek ve karaciğer nakli olduğu için sanatçıya anjiyo yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldı. Ardından kurul toplandı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, bu gelişmeler yaşanırken devreye Başkan Erdoğan'ın girdiği öğrenildi.
ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI
Başkan Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Taşıyan, çok sevdiği Başkan Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.