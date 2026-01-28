Altın kanatlandı! Gram rekor seviyede: 28 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altın 7.622 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 12.430 TL'den alıcı buluyor. İşte piyasada güncel altın fiyatları…
Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşırken haftanın üçüncü işlem gününde gram altın 7.600 TL bandının üzerinde tutunuyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi artarken piyasada gözler anlık altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. İşte canlı rakamlar...
|Tür
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Has Altın
|7.548,18
|7.599,65
|Ons Altın
|5.262,4
|5.263,2
|Gram Altın
|7.510,44
|7.622,45
|22 Ayar Altın
|6.866,84
|7.199,67
|14 Ayar Altın
|4.166,98
|5.439,77
|Yeni Çeyrek Altın
|12.304
|12.430
|Eski Çeyrek Altın
|12.115
|12.240
|Yeni Yarım Altın
|24.607
|24.861
|Eski Yarım Altın
|24.154
|24.382
|Yeni Tam Altın
|49.063
|49.532
|Eski Tam Altın
|48.422
|48.871
|Yeni Ata Altın
|50.384
|50.824
|Eski Ata Altın
|50.384
|50.824
|Yeni Ata 5'li
|250.977
|253.498
|Eski Ata 5'li
|250.600
|253.118
|Yeni Gremse
|122.281
|123.924
|Eski Gremse
|121.148
|122.404
|Gümüş (TL)
|162,182
|174,226
|Gümüş (Ons)
|115,35
|115,42
|Platin (Ons)
|2.689,00
|2.701,00
|Paladyum (Ons)
|1.953,00
|1.961,00