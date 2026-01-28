PODCAST CANLI YAYIN

Altın kanatlandı! Gram rekor seviyede: 28 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatları rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altın 7.622 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 12.430 TL'den alıcı buluyor. İşte piyasada güncel altın fiyatları…

Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşırken haftanın üçüncü işlem gününde gram altın 7.600 TL bandının üzerinde tutunuyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi artarken piyasada gözler anlık altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. İşte canlı rakamlar...

TürAlış FiyatıSatış Fiyatı
Has Altın7.548,187.599,65
Ons Altın5.262,45.263,2
Gram Altın7.510,447.622,45
22 Ayar Altın6.866,847.199,67
14 Ayar Altın4.166,985.439,77
Yeni Çeyrek Altın12.30412.430
Eski Çeyrek Altın12.11512.240
Yeni Yarım Altın24.60724.861
Eski Yarım Altın24.15424.382
Yeni Tam Altın49.06349.532
Eski Tam Altın48.42248.871
Yeni Ata Altın50.38450.824
Eski Ata Altın50.38450.824
Yeni Ata 5'li250.977253.498
Eski Ata 5'li250.600253.118
Yeni Gremse122.281123.924
Eski Gremse121.148122.404
Gümüş (TL)162,182174,226
Gümüş (Ons)115,35115,42
Platin (Ons)2.689,002.701,00
Paladyum (Ons)1.953,001.961,00
