Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK'sı: Suriye’de SDG entegrasyonu masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki 2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de bugün toplanacak. MGK gündeminde Suriye’deki gelişmeler, “Terörsüz Türkiye” politikası çerçevesinde atılan adımlar, Gazze’deki son durum, İran ile ABD arasındaki gerilim, Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularının ele alınması öngörülüyor.
Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bugün bir araya gelecek. MGK gündeminde Suriye'deki gelişmeler, terör örgütü SDG/YPG ile Şam yönetimi arasındaki mutabakat ile son gelişmeler, "Terörsüz Türkiye" politikası çerçevesinde atılan adımlar, Gazze'de ilan edilen ateşkes ve insani yardımlar, İran ile ABD arasındaki gerilim, Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, Kıbrıs konularının ele alınması öngörülüyor.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Terör örgütü SDG/YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmama yönündeki direnişi sebebiyle Suriye'de artan tansiyonun ardından imzalanan mutabakatın sahaya yansımaları MGK'da ele alınacak önemli başlıklardan olacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine yansımalarının da MGK'da gündeme gelmesi bekleniyor. Nusaybin'de yaşanan bayrak provokasyonunun da bu kapsamda MGK'da ele alınması öngörülüyor. Cumhur ittifakının eşgüdüm halinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye kapsamında atılan adımların yansımalarının MGK gündemine geleceği kaydediliyor.
GAZZE'DEKİ DURUM
7 Ekim 2023'ten sonra Filistin'de insanlık suçlarına imza atan Netanyahu hükümeti 71 binden fazla insanı öldürdü. ABD'nin baskısıyla ateşkes ilan edilse de İsrail ihlallerini sürdürdü. İnsani yardımların Gazze'ye girişi ve bu konudaki uluslararası destek ve mevcut koşulların MDGK gündeminde olması bekleniyor.
ABD-İRAN GERİLİMİ
İran'da geçtiğimiz günlerde yaşanan protestolarda çok sayıda can kaybı yaşandı. Bu süreçte ABD'nin İran'a müdahalesi gündeme geldi. Ankara, İran'ın sorunlarını kendi içinde çözmesi gerektiğine işaret etti. ABD, Washington ve Tahran arasında artan gerilimin son adımı olarak İran yakınlarına USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderdi. Bu kapsamda bölgede yaşanan gelişmelerin MGK gündemine gelmesi öngörülüyor.
UKRAYNA SAVAŞI
Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için ilk gündem itibaren çaba harcıyor. Ankara, kalıcı barış için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini ifade ediyor. MGK'da Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz güvenliği ile ilgili gelişmelerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.
DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS
Yunanistan tarafından daha ziyade iç politikasıyla ilgili değerlendirmeler, Ankara-Atina hattındaki normalleşme sürecini baltalamaya yönelik gelişmeler yaşanıyor. Buna karşın iki ülke arasında normalleşme sürecine yönelik adımlar da atılıyor. MGK'da Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.