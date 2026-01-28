Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK'sı: Suriye’de SDG entegrasyonu masada

Başkan Erdoğan GAZZE'DEKİ DURUM



7 Ekim 2023'ten sonra Filistin'de insanlık suçlarına imza atan Netanyahu hükümeti 71 binden fazla insanı öldürdü. ABD'nin baskısıyla ateşkes ilan edilse de İsrail ihlallerini sürdürdü. İnsani yardımların Gazze'ye girişi ve bu konudaki uluslararası destek ve mevcut koşulların MDGK gündeminde olması bekleniyor. ABD-İRAN GERİLİMİ



İran'da geçtiğimiz günlerde yaşanan protestolarda çok sayıda can kaybı yaşandı. Bu süreçte ABD'nin İran'a müdahalesi gündeme geldi. Ankara, İran'ın sorunlarını kendi içinde çözmesi gerektiğine işaret etti. ABD, Washington ve Tahran arasında artan gerilimin son adımı olarak İran yakınlarına USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderdi. Bu kapsamda bölgede yaşanan gelişmelerin MGK gündemine gelmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan UKRAYNA SAVAŞI



Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için ilk gündem itibaren çaba harcıyor. Ankara, kalıcı barış için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini ifade ediyor. MGK'da Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz güvenliği ile ilgili gelişmelerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.