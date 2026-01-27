DMM'den Ermenistan açıklaması: Başkan Erdoğan'ın kararname imzaladığı iddiaları tamamen asılsızdır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılması için kararname imzaladığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin açıklaması (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."