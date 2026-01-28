YDSK 4. Toplantısı Ankara’da: Türkiye–Özbekistan iş birliği derinleşiyor

Ö zbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarın Türkiye'ye geliyor. Ankara, TürkiyeÖzbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 4'üncü Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Mirziyoyev'in ziyareti, yalnızca Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerini değil, tarih bağıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki dost ve kardeş ülkenin bölgesel ve küresel ölçekteki işbirliğini de güçlendirecek. Özbek Lider Mirziyoyev'in gelişi coşku ve heyecanla beklenirken, Sabah'tan Semih Kara'ya konuşan TBMM Özbekistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten önemli açıklamalarda bulundu. Özbekistan'ın 'ata topraklarımız' olduğunu ve bu kadim coğrafyadaki kardeşlerimizle bağımızın hiçbir zaman kesilmediğini vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı:

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarın Türkiye'ye geliyor (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)) YENİ VİZYON Kardeş diyar Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı yarın ülkemize geliyor. Görevim vesilesiyle Özbekistan'da yaptığım gözlemlerimden hareketle bir şeyi net söyleyebilirim: Bugünkü Özbekistan 10 yıl öncekinden tamamen fark ediyor. Sayın Mirziyoyev'in girişimleriyle başlatılan 'Yeni Özbekistan' vizyonu etkisini her yerde müşahede ediyorsunuz. Ortada büyük ve derin tarihî temeller üzerine yükselen bir ülke görürsünüz.

DÖNÜM NOKTASI: 2026 YILI

Sayın Mirziyoyev'in 26 Aralık 2025'teki Meclis konuşması, 2026'nın ülkede dönüm noktası olacağını, Yeni Özbekistan sürecinin ne kadar düzenli ve hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor. İki yıl önce kabul edilen 'Özbekistan 2030' stratejisindeki '2030 yılına kadar GSYİH'de 160 milyar dolar' hedefine 2026 içinde kolayca ulaşılması, yeni hedefin de 240 milyar dolar olarak belirlenmesi söz konusu. Tüm bunlar, son yıllardaki ekonomik reformlar ve yatırımlar sayesinde mümkün oluyor.

GENÇLİKLE İNŞA EDİLİYOR

Sayın Mirziyoyev, Yeni Özbekistan'ı inşasında en çok gençliğe dayanıyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse daha önce kreş ve anaokullarında sadece yüzde 27 olan okullaşma oranı, yeni dönemde yüzde 78'i geçti. Yükseköğretimdeki okullaşma 2017'de yüzde 8 iken şu an yüzde 50'lere yaklaştı. 2026'da Yeni Özbekistan eğitim alanında da yeni bir aşamaya geçecek. Buna, Sayın Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti sırasında tanık olacağız. Yurtdışındaki ilk Özbek Okulu'nun temel atma törenine şahitlik edeceğiz.

ÜÇÜNCÜ AYDINLANMA'NIN AYAK SESİ

Nasıl ki 10. ve 11. yüzyıllarda Birinci Aydınlanma Dönemi, 15. yüzyılda İkinci Aydınlanma Dönemi yaşandıysa günümüz Özbekistan'ında da Üçüncü Aydınlanma'nın ayak sesleri geliyor. Bu vizyon her alanda derinlemesine ve zaman kaybetmeden yenilenmeyi, teknolojilere ayak uydurmayı, ekonomiyi kalkındırarak sıradan vatandaşın refahını artırmayı, tarihte olduğu gibi bilgi ve düşünceye dayalı bir medeniyet inşa etmeyi hedefliyor.