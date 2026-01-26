Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Ankara’da: Türkiye-Nijerya ilişkilerinde 450. yıl

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'in ilk 11 ayında 688,4 milyon dolar oldu. Bu veriye enerji ticareti eklendiğinde, Nijerya 2025'te Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna geldi.

Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkiler son yıllarda istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Lagos'ta 1962'de açtığı büyükelçilik, Sahra Altı Afrika'daki ilk diplomatik temsilciliklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Osmanlı-Nijerya ilişkileri, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Nijerya'nın eski başkenti ve ticaret merkezi olan Lagos'ta Muhammed Şitta tarafından yaptırılan ilk resmi caminin açılış törenine temsilci gönderdiği 1894 yılına kadar sürdü.

Libya'nın güneyindeki Fizan sancağından bugün Nijerya'nın kuzeydoğu topraklarını oluşturan bölgeye kadar hüküm süren Kanem-Bornu Sultanı İdris Elevma, 1576'da dönemin Padişahı Sultan 3. Murad'a elçi göndererek bağlılığını bildirdi ve Osmanlı Devleti'nden askeri ve teknik yardım talep etti.

Haritada Nijerya

Nijerya'da yatırımlarının değeri 400 milyon doları bulan Türk sermayeli 50'den fazla firma faaliyet gösteriyor. Türk firmalarının son yıllarda Nijerya'da müteahhitlik alanında üstlendiği projelerin sayısında önemli bir artış kaydedildi. Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği projelerin değeri 3 milyar dolara yaklaştı.

Türk firmaları, Nijerya'da inşaat, enerji, tekstil ve imalat sektörlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteriyor.

Türkiye, Nijerya'ya başta demir-çelik, makine, tekstil, gıda ve mobilya ürünleri ihraç ederken, Nijerya'dan ham petrol ve tarımsal ürünler ithal ediyor.

SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

İkili ilişkilerde son dönemin en dikkati çekici başlıklarından biri savunma sanayi alanındaki işbirliği oldu. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, Nijerya tarafından yakından takip ediliyor.

Askeri eğitim, savunma sanayi ve güvenlik alanlarında imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirdi ve bu alandaki temaslar artarak devam ediyor.

Nijerya Hava Kuvvetleri, geçmişte Türkiye'den insansız hava araçlarının yanı sıra 6 adet ATAK T129 savaş helikopteri satın aldı.

Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra, enerji ve madencilik alanları Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Petrol, doğal gaz ve hidrokarbon kaynakları bakımından zengin olan Nijerya'da, altyapı, konut, sağlık ve ulaşım alanlarında da büyük bir yatırım ihtiyacı bulunuyor.

Ülkede yaklaşık 17 milyon konut açığı olduğu, sağlık hizmetleri için yurt dışına yapılan harcamaların yıllık 2 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.