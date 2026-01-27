PYD istedi, DEM CHP'ye söyletti! Özgür Özel'den "Kobani Sınırı açılsın" provokasyonu | Bakırhan'dan CHP'ye "YPG" teşekkürü
Dün PYD/YPG'nin ayağına giden DEM Parti heyeti bugün CHP Genel Merkezi'nde kapıda karşılandı. CHP, Suriye'de YPG ve DEM'le aynı çizgide buluştu. "SDG Kürtlerin temsilcisidir" diyen Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'e YPG konusunda teşekkür etti. Özel, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki süreci etkileyeceğini belirterek DEM'e arka çıktı ve Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi. Sınırlara yönelik benzer bir talep PYD'den de gelmişti. Nitekim DEM'in PYD'yi ziyareti sonrası Özgür Özel tarafından dile getirilmiş oldu. Böylelikle Nusaybin-Kamışlı-CHP hattındaki trafik gözler önüne serildi.
Nusaybin'de fitili ateşlenen provokasyon süreci, DEM Parti'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG elebaşlarıyla sarılıp kucaklaşmasıyla devam etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin hududunda "SDG Kürtlerin temsilcisidir" dedi. YPG'lilerin Türk bayrağına saldırmasını kurumsal olarak sahiplendi.
Bazı DEM'li vekiller ise Suriye'deki gelişmeleri bahane edip Meclis kürsüsünden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, "Bu ateş herkesi yakar, Ortadoğu'yu yakar. Türkiye'yi de yakar" dedi.
DEM'DEN CHP'YE "YPG" TEŞEKKÜRÜ
Tartışmalar sürerken Nusaybin'i karıştırıp PYD'nin ayağına giden DEM heyeti, CHP Genel Merkezi'ne "YPG" teşekkürü yapmaya gitti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyeti CHP Genel Merkezinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin de aralarında olduğu heyet kapıda karşıladı.
DEM heyeti daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le toplantı yaptı. Görüşme sonrası Bakırhan, CHP ile Suriye konusunda "olumlu bir görüşme" yaptıklarını duyurdu.
SÜRECE ORGANİZE PROVOKASYON
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki süreci etkileyeceğini belirterek DEM'le aynı söyleme sığındı.
Özel, "İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenlerin işler biraz değişince gerçek yüzlerini gösterdi"diyerek süreci sabote etmek isteyenlerin yaktığı ateşe benzin döktü.
ÖZGÜR ÖZEL PYD ELEBAŞIYLA AYNI ŞEYİ İSTEDİ: SINIR KAPILARI AÇILSIN
Dahası Özel, PYD'nin istediği DEM'in de günlerdir dile getirdiği bir talebin sözcüsü oldu. Özgür Özel, Suruç ile Ayn-El Arab (Kobani) sınırındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.
Bilindiği üzere PYD elebaşı Foza Yusuf da Suriye ordusundan kaçan YPG'li teröristler için Nusaybin - Ayn el Arab sınır kapılarının açılmasını talep etmişti.
NUSAYBİN-KAMIŞLI-CHP TRAFİĞİ
Nitekim DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PYD elebaşı Foza Yusuf'u ziyaret ettikten sonra bugün CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel "Kobani Sınırı açılsın" talebini dillendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YPG'ye operasyonlar sürerken Şam hükümeti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef alıp DEM'le aynı çizgide buluşmuştu.
CHP SURİYE'DE DEM VE YPG İLE AYNI ÇİZGİDE
Özel, "İdlib'deki, Suriye'yi temsil etmeyen birtakım unsurların İngiltere, Amerika ve İsrail'in yol vermesiyle yönetime gelmesi var. Geçici yönetimin Suriye'nin pek azını temsil eden bir yapı tarafından üstlenilmesi söz konusu" demişti.
DEM heyetinin bu tutumundan kaynaklı Özgür Özel'e teşekkür ettiği öğrenildi.