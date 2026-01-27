PYD istedi, DEM CHP'ye söyletti! Özgür Özel'den "Kobani Sınırı açılsın" provokasyonu | Bakırhan'dan CHP'ye "YPG" teşekkürü

Suriye'de SDG fiilen çökerken DEM Parti, Kandil'le organize bir şekilde süreci sabote etmeye başladı.





Nusaybin'de fitili ateşlenen provokasyon süreci, DEM Parti'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG elebaşlarıyla sarılıp kucaklaşmasıyla devam etti.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin hududunda "SDG Kürtlerin temsilcisidir" dedi. YPG'lilerin Türk bayrağına saldırmasını kurumsal olarak sahiplendi.



Bazı DEM'li vekiller ise Suriye'deki gelişmeleri bahane edip Meclis kürsüsünden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, "Bu ateş herkesi yakar, Ortadoğu'yu yakar. Türkiye'yi de yakar" dedi.

YPG'ye destek için PYD'nin ayağına giden DEM Parti, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti (Haberin fotoğrafları TAKVİM Foto Arşiv'e aittir)





DEM'DEN CHP'YE "YPG" TEŞEKKÜRÜ



DEM'DEN CHP'YE "YPG" TEŞEKKÜRÜ

Tartışmalar sürerken Nusaybin'i karıştırıp PYD'nin ayağına giden DEM heyeti, CHP Genel Merkezi'ne "YPG" teşekkürü yapmaya gitti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyeti CHP Genel Merkezinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin de aralarında olduğu heyet kapıda karşıladı.



DEM heyeti daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le toplantı yaptı. Görüşme sonrası Bakırhan, CHP ile Suriye konusunda "olumlu bir görüşme" yaptıklarını duyurdu.