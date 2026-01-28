Enerji filosu yeni keşiflere yelken açtı! ABD'li bir şirketle daha imzalar atılacak

Halihazırda Karadeniz'de görev yapan Fatih sondaj gemisi

5 ŞUBAT'TA İMZALAR ATILACAK

Türkiye'nin halihazırda 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi bulunurken, bu filosuyla uluslararası aktörlerinde ilgisini çekiyor. Bu kapsamda stratejik işbirliklerine de imza atılırken, Türkiye bu ay başında ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile imzaladığı anlaşmanın bir benzerini 5 Şubat'ta İstanbul'da yine bir diğer ABD'li dev Chevron ile imzalayacak. Bu anlaşma ile Türkiye ve ABD, Karadeniz ve Akdeniz'de bazı kuyuların tespit ve sondajında ortak hareket edecek.