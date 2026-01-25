Galatasaray'da transferi Okan Buruk istedi Victor Osimhen bitiriyor!
Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarında 3. bombayı patlatmayı hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in de kankası olan Raphael Onyedika için artık imzaları atmak amacında. İşte detaylar...
Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı renklerine bağlayan Aslan, transferde durmak bilmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıra orta sahanın.
ASLAN DOLUDİZGİN
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
Maç adeta golle başladı. Gabriel Sara, 30. saniyede fileleri havalandırarak konuk takımı öne geçirdi. 27'de Barış Kalaycı skoru dengeleyen isim oldu. İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda da sahneye çıkan sambacı yıldız, 51'de bir kez daha Cimbom'a üstünlüğü getirdi. 55'te ise Nijeryalı süper star Victor Osimhen kale dibinde şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Mücadele 3-1 sona erdi.
Gollerin ikisinde asistler İlkay Gündoğan'dan geldi. Barış Alper Yılmaz ise gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü ve Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
Galatasaray gelecek hafta Kayserispor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Göztepe deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN YİNE REKOR
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig tarihine geçti. Buruk, deplasmanda elde ettiği zaferlrle adını zirveye yazdırdı.
DEPLASMANDA TARİHİ BAŞARI
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.
Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu başarıya 64 deplasman maçında ulaştı.
Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferlerini de hanesine yazdırdı.
Bu alanda daha önce Fatih Terim (Galatasaray) 80, Gordon Milne (Beşiktaş) 95 ve Şenol Güneş (Trabzonspor) 100 maçta 50 deplasman galibiyetine ulaşmıştı.
BARIŞ ALPER CEZALI
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının ardından bir kötü haber geldi. Kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz, mücadelenin 68. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Milli futbolcu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 5 gol ve 8 asist üretti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 27 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
SARA ADINI TARİHE YAZDIRDI
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçının 31. saniyesinde attığı golle sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihine geçti.
31. SANİYEDE TARİHE GEÇTİ
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların mücadeledeki ilk golünü kaydeden Gabriel Sara, attığı golle kulüp tarihine adını yazdırdı.
Müsabakanın henüz 31. saniyesinde, İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle Sara, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en hızlı 4. golüne imza attı.
EN HIZLI GOLLER LİSTESİ
Galatasaray'ın lig tarihindeki en erken goller şu şekilde sıralandı:
00:18 | Vedat İnceefe – Göztepe
00:27 | Mbaye Diagne – Gençlerbirliği
00:30 | Younes Belhanda – Yeni Malatyaspor
00:31 | Gabriel Sara – Fatih Karagümrük
Gabriel Sara'nın attığı gol, bu sezon Süper Lig'deki en erken gol olarak da kayıtlara geçti.
GALATASARAY İKİNCİ TRANSFERİNİ DUYURDU
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hemen ardından Yaser Asprilla transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı futbolcu için sosyal medya hesaplarından özel bir video paylaştı.
Noa Lang transferinin ardından kanat hattını güçlendiren Galatasaray, Girona forması giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı.
İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, açıklamanın ardından İstanbul'a geldi. Genç futbolcu havalimanında atkısıyla poz verirken, taraftarların ilgisiyle karşılaştı.
İLK AÇIKLAMALARI
İstanbul'a gelişinin ardından konuşan Asprilla, şu ifadeleri kullandı:
"Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaması harikaydı. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma katkı sağlamak."
Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Asprilla,
"9 yaşından beri arkadaşız. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum. Burada da güzel bir rekabet olacağına eminim." dedi.
Genç futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Bu sezon Girona formasıyla 17 maçta 1 gol atan Asprilla, kariyerinde Envigado ve Watford takımlarında da oynadı. Kolombiya Milli Takımı'nda ise 11 maçta 2 gol kaydetti.
ALMADA KONUŞTU
Noa Lang'ı kadrosuna katan Galatasaray'da orta saha transferi için düğmeye basıldı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin gündemine Thiago Almada gelmişti. Arjantinli futbolcu, geleceğiyle ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi.
LİSTEDEYDİ
Transfer çalışmalarını sürdüren ve Noa Lang'ı kadrosuna katan Galatasaray'da tüm gözler orta saha takviyesine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, bu bölge için birçok isimle temaslarını sürdürürken son olarak Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada gündeme geldi.
TRANSFER AÇIKLAMASI YAPTI
Galatasaray ile adı anılan Thiago Almada, AFA Estudio'ya verdiği röportajda transfer söylentilerine ilişkin konuştu. Arjantinli futbolcu, bu süreçte sakin kaldığını ve kulüpteki rolüne odaklandığını vurguladı.
"ATLETICO MADRID'DE KALACAĞIM NETLEŞTİ"
Almada açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu dönemde pek çok söylenti dolaştı. Ama ben bu süre zarfında çok sakindim. Kulüpte işimi yapıyordum, teknik direktöre kalmak istediğimi göstermeye çalışıyordum ve Atletico Madrid'de kalacağımın artık net olduğunu düşünüyorum."
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 19 resmi maçta süre alan Almada, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde yer alan Raphael Onyedika cephesinden sevindirici haber geldi. Transfer sürecinde Victor Osimhen detayı ise öne çıktı.
ONYEDIKA İÇİN TEMASLAR HIZLANDI
Orta saha transferinde Raphael Onyedika'yı ön planda tutan Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Afrika Uluslar Kupası'nın ardından izin yapan Onyedika, bu süreçte sarı-kırmızılılardan gelen ilgiyi olumlu karşıladı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Club Brugge ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Raphael Onyedika'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
EINTRACHT FRANKFURT VE ASTON VILLA DA DEVREDE
Raphael Onyedika'yı Galatasaray'ın yanı sıra Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve İngiltere'den Aston Villa da yakından takip ediyor. Ancak Belçika basınında yer alan haberlerde, transfer yarışında Galatasaray'ın daha önde olduğu vurgulandı.
Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı orta sahayı bonservisiyle kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği ifade edildi.
Ağustos 2022'den bu yana Club Brugge forması giyen Onyedika, 165 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti. İstikrarlı performans sergileyen yıldız futbolcu, bu süreçte 1 lig şampiyonluğu ve 1 kupa zaferi yaşadı.
OSIMHEN FAKTÖRÜ
Raphael Onyedika'nın ara transfer döneminde Galatasaray'ı ilk tercih olarak görmesinde Victor Osimhen'in büyük rol oynadığı belirtildi. Nijeryalı golcünün, milli takım kampında vatandaşıyla sürekli temas halinde olduğu ve Galatasaray'a gelmesi yönünde ikna ettiği ifade edildi.
ALMAN BASINI DA YAZDI
Galatasaray'ın Onyedika ilgisi Alman basınında da geniş yer buldu. Eintracht Frankfurt'un Nijeryalı orta sahayı istediği ancak Galatasaray'ın transferde ciddi şekilde devrede olduğu aktarıldı.
24 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ve Alman ekibinin kısa süre içerisinde Club Brugge ile resmi temas kuracağı öne sürüldü.