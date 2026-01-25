Galatasaray'da transferi Okan Buruk istedi Victor Osimhen bitiriyor!

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hemen ardından Yaser Asprilla transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı futbolcu için sosyal medya hesaplarından özel bir video paylaştı.

İLK AÇIKLAMALARI

İstanbul'a gelişinin ardından konuşan Asprilla, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaması harikaydı. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma katkı sağlamak."

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Asprilla,

"9 yaşından beri arkadaşız. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum. Burada da güzel bir rekabet olacağına eminim." dedi.

Genç futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Bu sezon Girona formasıyla 17 maçta 1 gol atan Asprilla, kariyerinde Envigado ve Watford takımlarında da oynadı. Kolombiya Milli Takımı'nda ise 11 maçta 2 gol kaydetti.