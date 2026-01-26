22 Aralık'ta başlayan zemheri ne zaman bitecek? 40 günlük karakış dönemi sona eriyor
MMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın verilerine göre; halk arasında "karakış" olarak bilinen 40 günlük zemheri dönemi, 22 Aralık'ta başlayan takvimini 30 Ocak 2026 itibarıyla tamamlıyor.
22 Aralık - 30 Ocak tarihlerini kapsayan bu dönemde yaşanan ani ısı değişimleri yerini şubat ayı fırtınalarına bırakırken, takvime göre kışın ikinci yarısı olan hamsin süreci başlıyor.
📋 ZEMHERİ AYININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Teknik veriler ışığında, 30 Ocak'a kadar sürecek olan bu dönemin karakteristik yapısı şu şekilde:
🌡️ Isı Dalgalanmaları: Kayıtlar, bu 40 günlük dilimde sıcaklığın aniden düşüp yükseldiğini, bu durumun vücut direncini kırdığını gösteriyor.
🌬️ Uğultulu Soğuk: Kelime anlamı "kış uğultusu" olan zemheride, rüzgarın etkisiyle hissedilen soğuk, gerçek sıcaklığın çok altına iner.
🗓️ 2026 KIŞ TAKVİMİ: SIRADA NE VAR?
Zemherinin bitmesiyle kış mevsimi sona ermiyor. Halk takvimi ve teknik projeksiyonlara göre süreç şu şekilde ilerleyecek:
|Dönem Adı
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Özellik
|Zemheri (Erbain)
|22 Aralık 2025
|30 Ocak 2026
|En sert 40 gün.
|Hamsin
|31 Ocak 2026
|21 Mart 2026
|50 gün süren kışın ikinci yarısı.
|Cemreler
|19 Şubat 2026
|Mart başı
|Havaya, suya ve toprağa düşen ısı.
ÜNLÜ METEOROLOG JASON NİCHOLLS'TAN "İKİNCİ DALGA" UYARISI
AccuWeather Kıdemli Uluslararası Meteoroloğu Jason Nicholls, 2026 kış projeksiyonuna dair güncel analizlerini şahsi sosyal medya hesabında paylaştı; bu verilere göre Türkiye'de 22 Aralık'ta başlayan 40 günlük dondurucu zemheri periyodu 30 Ocak 2026 tarihinde yerini hamsin fırtınalarına bırakıyor.
Jason Nicholls'unAvrupa/Asya kış raporlarına göre bu dönemin meteorolojik karşılığı şöyle:
Polar Vortex (Kutup Girdabı) Etkisi: Nicholls, kutup bölgesindeki soğuk hava deposunun (Polar Vortex) zayıflamasıyla soğuk havanın Şubat ayında orta enlemlere (Türkiye dahil) inebileceğini işaret ediyor. Bu durum, yerel takvimdeki "Hamsin" soğuklarıyla örtüşüyor.
Sibirya Yüksek Basıncı: Şubat ayı boyunca Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgaları, zemheri sonrası sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalmasına neden olabilir.
🔍 HAMSİN NE DEMEK VE NE ZAMAN BAŞLAR?
Hamsin, köken olarak Arapça "elli" anlamına gelen "hamsun" kelimesinden türetilmiştir. Anadolu halk takviminde kış mevsimi "Kasım" ve "Hızır" günleri olarak ikiye ayrılırken, Kasım günlerinin (kışın) ikinci yarısını oluşturur.
🗓️ Başlangıç Tarihi: 31 Ocak
🗓️ Bitiş Tarihi: 21 Mart (Nevruz / Bahar Ekinoksu)
⏳ Süre: Tam 50 gün.
🌡️ Yapısı: Zemheri kadar dondurucu olmasa da fırtınaları, ani kar yağışları ve ardından gelen ısınma (cemre) süreciyle bilinir.
📋 HAMSİN DÖNEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Meteorolojik veriler ve halk kültürü hamsin dönemini şu maddelerle tanımlar:
🌬️ Şiddetli Fırtınalar: Hamsin dönemi, özellikle denizlerde ve açık alanlarda etkili olan kuvvetli rüzgarlarıyla meşhurdur.
🔥 Cemrelerin Düşüşü: Bu 50 günlük sürecin içinde, Şubat ayı ortasından itibaren sıcaklığın önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşmesi (cemre) gerçekleşir.
❄️ Son Kar Yağışları: Jason Nicholls gibi küresel tahmincilerin de işaret ettiği üzere, hamsin dönemi genellikle kışın son ciddi kar yağışlarını beraberinde getirir.
👵 Kocakarı Soğukları: Hamsinin son günlerine doğru (Mart ortası), halk arasında "Berdül'acüz" olarak bilinen kısa ama sert soğuk dalgası yaşanır.