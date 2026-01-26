22 Aralık'ta başlayan zemheri ne zaman bitecek? 40 günlük karakış dönemi sona eriyor

Sibirya Yüksek Basıncı: Şubat ayı boyunca Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgaları, zemheri sonrası sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalmasına neden olabilir.

Polar Vortex (Kutup Girdabı) Etkisi: Nicholls, kutup bölgesindeki soğuk hava deposunun (Polar Vortex) zayıflamasıyla soğuk havanın Şubat ayında orta enlemlere (Türkiye dahil) inebileceğini işaret ediyor. Bu durum, yerel takvimdeki "Hamsin" soğuklarıyla örtüşüyor.

Jason Nicholls'un Avrupa/Asya kış raporlarına göre bu dönemin meteorolojik karşılığı şöyle:

AccuWeather Kıdemli Uluslararası Meteoroloğu Jason Nicholls , 2026 kış projeksiyonuna dair güncel analizlerini şahsi sosyal medya hesabında paylaştı; bu verilere göre Türkiye'de 22 Aralık'ta başlayan 40 günlük dondurucu zemheri periyodu 30 Ocak 2026 tarihinde yerini hamsin fırtınalarına bırakıyor.

Kelime kökeni Arapça ve Farsçaya dayanan zemheri, ʺuğultulu kışʺ anlamına gelir ve dondurucu ayazıyla kışın en karakteristik dönemidir.

Bu dönemde aldatıcı güneşe kanıp ince giyinenler için kullanılan ʺzemheri zürafasıʺ deyimi, ani ısı değişimlerine karşı bir uyarı niteliği taşır.

🔍 HAMSİN NE DEMEK VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamsin, köken olarak Arapça "elli" anlamına gelen "hamsun" kelimesinden türetilmiştir. Anadolu halk takviminde kış mevsimi "Kasım" ve "Hızır" günleri olarak ikiye ayrılırken, Kasım günlerinin (kışın) ikinci yarısını oluşturur.