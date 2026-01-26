Fatih Tekke bileti kesti
Sezon başında büyük umutlarla Rennes'den Trabzonspor'a katılan Olaigbe, teknik heyet raporuyla satışa konuldu
Sezon başında büyük beklentilerle Rennes'den kadroya katılan Kazeem Olaigbe, Trabzonspor'da beklentilerin uzağında kaldı. Kasımpaşa maçındaki performansı sonrası eleştirilerin odağı olan 22 yaşındaki oyuncu için ayrılık ihtimali güçlendi.
FATİH TEKKE'DEN OLUMSUZ RAPOR
Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'den transfer ettiği Kazeem Olaigbe, sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Kasımpaşa karşısında da istenilen seviyeye çıkamayan genç kanat oyuncusu için teknik direktör Fatih Tekke yönetime ayrılık yönünde rapor sundu.
KİRALAMA ÖNCELİK
Olaigbe'nin yakın zamanda başka bir kulüple anlaşması beklenirken, oyuncuyla ilgilenen bazı kulüplerin bulunduğu öğrenildi. Yurt içinden ise üç takımın genç futbolcuyu kiralamak istediği ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Olaigbe için doğrudan satış ya da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini öncelikli olarak değerlendiriyor.
Genç oyuncunun ayrılması durumunda Trabzonspor'un sol kanat bölgesine nokta atışı bir yabancı transferi yapmayı planladığı ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.