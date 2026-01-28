Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 88 tutukludan 33'ü itirafçı olmak için başvurdu

Türkiye, 8 Ekim sabahına magazin ve cemiyet dünyasını sarsan büyük bir operasyon haberiyle uyandı. Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, kan ve doku örneği testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İmamoğlu'na ait özel jetle yurt dışında uyuşturucu ve kumar partilerine katılan Murat Gülibrahimoğlu (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) SAVCILIĞA İTİRAF DİLEKÇESİ Soruşturma kapsamında elde edilen veriler, operasyonun kapsamını kısa sürede genişletti. İlk etapta ünlülerin akın ettiği Bebek Otel ve Etiler'de bulunan Kütüphane gibi popüler eğlence mekânlarına baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda gözaltı sayısı 50'yi aşarken, soruşturmanın ucu İBB dosyasında milyarlık"hafriyat vurguncusu"olarak adı geçen Murat Gülibrahimoğlu'na ve kiraladıkları özel jetlerle yapılan yurt dışındaki uyuşturucu ve kumar partisi seyahatlerine kadar uzandı. Yaklaşık 4 ay süren takip neticesinde, gözaltına alınan şüphelilerden 88'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.