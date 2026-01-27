Müşteri seçen hamburgerciye inceleme: Şifreli satış uçuk fiyat

"ADİL VE EŞİT TİCARET DÜZENİNE AYKIRI"

Kaplan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "İşletmelerin keyfi biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır." ifadelerini kullandı. Denetim sürecinin devam ettiğini belirten Kaplan, "Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."dedi.

Açıklamasının sonunda esprili bir not da paylaşan Kaplan, "Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız." ifadelerine yer verdi.