Müşteri seçen hamburgerciye inceleme: Şifreli satış uçuk fiyat
Kapı şifresiyle sınırlı müşteri kabulü, kişi kotası, yüksek fiyatlar ve özel kurallarla gündeme gelen İstanbul’daki hamburgerci hakkında, satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama iddialarıyla Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul'da faaliyet gösteren bir hamburgercinin müşteri seçerek günde yalnızca 10 kişiye hizmet verdiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlarda, işletmenin yalnızca kapı şifresi verdiği müşterileri kabul ettiği ve satış koşullarını kendine özgü kurallarla sınırlandırdığı öne sürüldü.
FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI
İddiaya göre işletmede burgerler 1488 liradan, patates kızartması 988 liradan, içecek ise 218 liradan satışa sunuldu. Bununla da yetinmeyen işletmenin, müşterilerine "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor." şartı koyduğu belirtildi. Söz konusu uygulamalar, sosyal medyada "müşteri eleme" ve "ayrımcılık" tartışmalarını beraberinde getirdi.
TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Gündem olan paylaşımların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, işletme hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında inceleme başlatıldığını açıkladı. İncelemenin, satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulamalar başlıkları altında yürütüleceği bildirildi.
"ADİL VE EŞİT TİCARET DÜZENİNE AYKIRI"
Kaplan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "İşletmelerin keyfi biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır." ifadelerini kullandı. Denetim sürecinin devam ettiğini belirten Kaplan, "Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."dedi.
Açıklamasının sonunda esprili bir not da paylaşan Kaplan, "Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız." ifadelerine yer verdi.