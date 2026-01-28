Emekli ikramiyesine Şubat formülü: Aylık başvurusu yapacak çalışanlar dikkat

Ocak zamlarının ardından 17 milyonu aşkın emeklinin, dul ve yetimin yeni gündemi promosyon ve ikramiye oldu. Bir yandan promosyonda güncelleme beklenirken, diğer yandan da ilki Mart ayında ödenecek bayram ikramiyesinde yapılacak artış merak ediliyor. Mevcut ikramiye tutarı bayram başına 4 bin lira olurken, bu tutarın Mart ayında gerçekleştirilecek ödeme öncesinde artırılması için hazırlık yapılıyor. Bayram ikramiyesinden emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra bu yıl aylık bağlanacak kişiler de "tarih " kriterine göre yararlanacak. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

Ramazan Bayramı 20- 22 Mart tarihlerine denk geliyor. Buna göre Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Yani 28 Şubat'a kadar emekli olanlar ya da emeklilik dilekçesi verenler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. İkramiyenin ödeme takvimi de henüz belli değil ancak yasa kapsamında 20 Mart'tan önce verilmesi gerekiyor. Şubat sonuna kadar başvuranlar işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödeme yapılacak.

28 Şubat'a kadar emekli olanlar ya da emeklilik dilekçesi verenler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

30 NİSAN DA ÖNEMLİ

Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Mayıs ayı içerisinde yatırılacak bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Nisan ayı sonuna, yani 30 Nisan'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Mayıs'tan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.