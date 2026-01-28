CHP'li belediyelerin suyu 3 kat daha pahalı tarifeden ücretlendirdiği ortaya çıktı!

Büyükşehirlerdeki su ve kanalizasyon idarelerinin (ASKİ, İSKİ, İZSU vb.) güncel tarifelerini dikkatlerden kaçmadı. İl il su fiyatları incelendiğinde çarpıcı gerçek gün yüzüne çıktı. CHP'li belediyelerde suyun metreküp fiyatının AK Partili belediyelere göre ortalama 3 kat daha yüksek olduğu görüldü.

CHP'li belediyeler AK Partili belediyeler göre 3 kat daha yüksek tarife uyguluyor. (Görsel AA'dan alınmıştır) DAHA YÜKSEĞE SATILIYOR Sabah'tan Muharrem Doğantez'İn haberine göre listede en pahalı su CHP yönetimindeki Ankara'da 140,77 TL/m³, ardından İzmir 101,47 TL/m³, Mersin 97,53 TL/ m³ ve Bursa 96,51 TL/m³ ile yer alırken, en ucuz su ise AK Partili Erzurum'da 30,24 TL/m³ olarak belirlendi. Erzurum'u, Kayseri 36,88 TL /m³ ve Hatay 40,92 TL /m³ izliyor. Su fiyatlarının bu derece farklılaşması, yüksek faturalarla birlikte su kesintileri ve altyapı sorunları yaşayan vatandaşların tepkisini çekiyor.