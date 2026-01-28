Sistem peş peşe geliyor: Meteoroloji'den 12 ile sarı kod! İstanbul için kar ihtimali netleşti
Meteoroloji yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli beklendiğini açıkladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kıyı Ege ve Karadeniz’in iç kesimleri için rüzgar ve çığ uyarısı yapılırken 12 il için sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da pazar ve pazartesi günleri yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini, 15 Şubat’a kadar ise kentte belirgin bir kar beklentisi bulunmadığını ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağış öngörülüyor. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR YEREL OLARAK KUVVETLİ
Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, doğu kesimlerde ise normaller civarında olacağı öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar görülebileceği bildirildi. Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise rüzgârın kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edenlerin tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.
12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel MüdürlüğüAdıyaman, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mersin, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnakiçin sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olası risklere karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.
ADİL TEK'TEN İSTANBUL VE YURT GENELİ İÇİN NET TABLO: KAR BEKLENTİSİ ABARTILIYO
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 28 Ocak Çarşamba günü katıldığı canlı yayında yurt genelinde ve İstanbul özelinde beklenen hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle sosyal medyada sıkça dile getirilen "İstanbul'a yoğun kar geliyor"iddialarına net bir yanıt veren Tek, mevcut verilerin bu beklentiyi desteklemediğini söyledi.
"İSTANBUL'DA YOĞUN KAR İHTİMALİ YOK"
Yayında en çok merak edilen başlıkların başında İstanbul'a beklenen kar yağışı yer aldı. Adil Tek, bu konuda oldukça açık konuştu. İstanbul için yoğun kar senaryosunun gerçekçi olmadığını vurgulayan Tek, "Pazartesi günü İstanbul'da yoğun bir kar yağışı mı var? Maalesef. Yani bir karla karışık yağmur olasılığı gözüküyor. Hatta İstanbul için o karla karışık yağmurun bile görülmeme ihtimali mevcut"ifadelerini kullandı.
Kendi çalışma yöntemine de değinen Tek, öncelikle atmosferin kalınlık haritalarını incelediğini belirterek,"Geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışlarına yaklaşacak hiçbir durum söz konusu değil. Kar yağışı var ama İstanbul'da değil" dedi.
KAR TRAKYA'YA GELİYOR İSTANBUL KAPIDA KALIYOR
Kar yağışının ağırlıklı olarak Trakya bölgesini etkileyeceğini belirten Adil Tek, "Edirne, Kırklareli hatta Tekirdağ'a kadar kar yağışı gelecek. Ancak bu sistem İstanbul'a ulaştığında yumuşamış oluyor. İstanbul'un kapısına geliyor ama içeri girmiyor" şeklinde konuştu.
İstanbul'da yağışların büyük ölçüde yağmur şeklinde olacağını ifade eden Tek, sıcaklıkların da kar oluşumunu desteklemediğini belirtti. "Sıcaklıklar 0 derecenin altına inmiyor, 2-3 dereceler civarında seyrediyor. Olsa olsa kar, çok nadir şekilde havada görülebilir" dedi.
OKULLAR TATİL OLUR MU? "İSTANBUL İÇİN GÜNDEMDE DEĞİL"
Sosyal medyada özellikle öğrenciler arasında sıkça dile getirilen"Okullar tatil edilir mi?" sorusuna da değinen Tek, İstanbul için bu ihtimali kesin bir dille reddetti. "İstanbul için değil. Ama Trakya'da, Edirne ve Kırklareli için bir nebze böyle bir ihtimal var"diyen Tek, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da daha önce yaşanan yoğun kar nedeniyle tatillerin zaten gündeme geldiğini hatırlattı.
ŞUBAT ORTASINA KADAR SERT SOĞUK BEKLENMİYOR
Adil Tek, genel hava durumu perspektifinde de önemli bir zaman aralığına dikkat çekti. Batı bölgeleri için konuştuğunu özellikle belirten Tek,"Şubatın 15'ine kadar çok sert bir soğuk hava beklemiyoruz. Eksi değerlere düşen sıcaklıklar yok" dedi.
İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında seyredeceğini belirten Tek, bu düşüşün de uzun soluklu olmayacağını söyledi. "Pazar gecesi pazartesiye bağlayan saatlerde sıcaklıklar biraz daha düşecek ama yine de kar için yeterli değil"değerlendirmesinde bulundu.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KAR VE YAĞMUR ETKİLİ
Yurdun doğu kesimlerinde ise tablo farklı. Adil Tek, sistemin doğuya kaymasıyla birlikte kar yağışının bu bölgelerde etkisini artıracağını belirtti. "Rakım yükseldikçe kar hemen kendini gösteriyor. Bingöl, Muş, Bitlis, Van hattında kar yağışları bekliyoruz. Gece saatlerinde Van ve Hakkari'de yoğun kar var." dedi.
Güneydoğu'nun daha güney kesimlerinde ise yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini söyleyen Tek, Diyarbakır, Batman ve çevresi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
İstanbul'da son günlerde yaşanan ılıman havaya da değinen Adil Tek, uzun yıllar ortalamasını hatırlattı."İstanbul'un bu günlerdeki minimum sıcaklığı 2 derece, maksimumu 8 derece civarında. Ama şu an 10 dereceleri görüyoruz. Gün içinde en fazla 15 dereceye çıkabilir"dedi.
Bu değerlerin mevsim normallerinin oldukça üzerinde olduğuna dikkat çeken Tek,"Bu sıcaklıklar hafta sonuna kadar genel olarak devam edecek. Çok sert bir düşüş yok" ifadelerini kullandı.
YENİ SİSTEM YOLDA: SU BASKINI RİSKİ VAR
Adil Tek gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını da açıkladı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için uyarıda bulunan Tek, "Muğla, Antalya, Aydın, İzmir çevrelerinde su baskını riski var. Gece saatlerinden itibaren ve yarın sabah bu konuyu daha çok konuşacağız."dedi.
Önümüzdeki günlerde ardı ardına sistem geçişleri yaşanacağını belirten Tek,"Bu gece bir sistem geliyor, cuma günü bir tane daha, pazar günü bir tane daha. Birer gün arayla geçişler var."diyerek sözlerini tamamladı.
İSTANBUL İÇİN KAR İHTİMALİ
Olası kar sisteminin ülke geneline yayılabileceğini belirten Özdemir, İstanbul'un da bu süreçte kar yağışı alabileceğini ifade etti. Sistemin Rusya üzerinden sert gelmesi durumunda kar yağışının kuvvetli olabileceğini dile getiren Özdemir büyükşehirlerdeki ısı adası etkisinin kar miktarını sınırlayabileceğini, buna rağmen İstanbul'un bu yıl kar açısından kötü bir tablo çizmediğini söyledi.
YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Birçok bölgede yağmur ve sağanak beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve çığ riski öne çıkıyor.
MARMARA'DA YAĞIŞ ETKİLİ
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda, gece saatlerinde ise Trakya kesiminde yağmur ve sağanak yağış görülecek.
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu. En yüksek 12°C.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek 13°C.
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu. En yüksek 12°C.
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek 16°C.
EGE'DE SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR
Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de rüzgârın kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Afyonkarahisar: Parçalı ve çokbulutlu, aralıklı yağmurlu. En yüksek 9°C.
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek 14°C.
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek 16°C.
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek 12°C.
AKDENİZ'DE YAĞIŞLI HAVA
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.
Adana: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek 16°C.
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek 14°C.
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek 11°C.
Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. En yüksek 12°C.
İÇ ANADOLU'DA YAĞMUR VE KAR
İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. En yüksek 7°C.
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. En yüksek 11°C.
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. En yüksek 10°C.
Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek 3°C.
BATI KARADENİZ'DE SABAH YAĞIŞI
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur bekleniyor.
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. En yüksek 9°C.
Düzce: Parçalı veçok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. En yüksek 14°C.
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek 16°C.
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek 14°C.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur görülecek. İç kesimlerde kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek 14°C.
Artvin: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek 11°C.
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek 18°C.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu. En yüksek 17°C.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VE BUZLANMA
Doğu Anadolu çok bulutlu. Bölgenin güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
Erzurum: Çok bulutlu. En yüksek 2°C.
Kars: Çok bulutlu. En yüksek -1°C.
Malatya: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. En yüksek 2°C.
Van: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek 3°C.
GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ
Güneydoğu Anadolu genelinde çok bulutlu bir hava hakim. Bölge genelinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. En yüksek 2°C.
Gaziantep: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. En yüksek 7°C.
Siirt: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. En yüksek 6°C.
Şanlıurfa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sabah saatlerinde kuzey ilçelerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. En yüksek 8°C.