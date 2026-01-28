Sistem peş peşe geliyor: Meteoroloji'den 12 ile sarı kod! İstanbul için kar ihtimali netleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağış öngörülüyor. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken birçok bölgede yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. (Haberin fotoğrafları Meteoroloji Genel Müdürlüğü, A Haber ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR YEREL OLARAK KUVVETLİ



Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE



Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, doğu kesimlerde ise normaller civarında olacağı öngörülüyor.

Marmara’da sabah ve gece saatlerinde yağmur geçişleri öne çıkıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar görülebileceği bildirildi. Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise rüzgârın kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.