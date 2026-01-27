CHP’li belediyelerdeki 1.1 milyarlık Aziz İhsan Aktaş vurgununda hesap zaman! Duruşmanın ilk günü sona erdi

1.1 MİLYARLIK AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA HESAP VAKTİ

CHP'li belediyelerin dev yolsuzluk davası bugün görülmeye başlıyor. Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı Aziz İhsan Aktaç Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde CHP'li belediyelerden elde edilen 1 milyar 170 milyon liralık vurgun, milyon dolarlık rüşvet iddiaları ve 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanık bugün hâkim karşısına çıkacak.

Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor. 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının anlatıldığı iddianamede yargılama bugün itibarıyla başlıyor. TAKVİM'den Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek davanın ilk duruşması, yoğun katılım ve güvenlik önlemleri nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki duruşma salonlarında görülecek.

1.1 MİLYARLIK VURGUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütlerin şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilmişti. 2021-2025 arasında suç örgütüne ait aralarında İçkale, Elif LPG, Barka, Bilginay ve Vekontek gibi 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğu tespit edilmişti. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, üst düzey yöneticilere 100 milyon liraya kadar rüşvet verildiği, ödemelerin şoförler aracılığıyla elden yapılarak gizli defterlere kaydedildiği tespitleri, dikkat çeken detaylar arasındaydı.

İBB SEÇİMLERİ ARDINDAN ROTAYI İBB İŞTİRAKLERİNE KIRDI



Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgütün, rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdığı ve Aktaş'ın CHP'li belediyeleri adeta ele geçirdiği iddianamede anlatılmıştı.

İddianamedeki önemli detaylardan biri de CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadeleri olmuştu. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını gözler önüne seren İş, Rıza Akpolat ile yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlara ve işyerlerine ait ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet aldığına dair itirafları olmuştu.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İddianamede, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin lira nakit ve araç desteği aldığı, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler karşılığında 1 milyon dolar verildiği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a 300 bin dolar nakit teslim edildiği ve Yumurtalık'taki iki taşınmazın, gerçek değerinin çok üzerinde 20 milyon lira karşılığında yeğeni Uğur Aktaş adına devredildiği ortaya çıkmıştı.

178 MİLYONLUK PR MASRAFI

Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, 58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının 'PR' adı altında gazetecilere dağıtıldığını itiraf etmişti. Ayrıca, 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptanmıştı.

ÖRGÜT LİDERİ İTİRAFÇI OLDU

Azizİhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yolsuzluk ve rüşvet çarkına dair önemli itiraflarda bulunan Aktaş, 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Aktaş'ın, 16 şirketine el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

7 CHP'Lİ BELEDİYEBAŞKANI SANIK

İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, "İhaleye fesat karıştırma"ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "İhaleye fesat karıştırma" ve"Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise "Rüşvet alma"suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

RÜŞVETÇİ VEKİLLERE FEZLEKE

Soruşturmadaitirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, geçtiğimiz yıl mayıs ayında verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, Seyhan Belediyesi'ndeki hakedişleri karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin'in eşi aracılığıyla Ankara'da 1 milyon dolar verdiğini söylemişti. Aktaş, ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine 2024 yerel seçimleri öncesinde"seçim için destek"ödemesi adı altında para toplanmış, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiğini aktarmıştı. Bu iddialar doğrultusunda CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "Rüşvet alma" suçundan fezleke düzenlenip yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

RIZA AKPOLAT'IN 337 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Görevdenuzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın,"Suç örgütüne üye olma", "İhaleye fesat karıştırma", "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Rüşvet alma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Haksız mal edinme"suçlarından toplamda 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

AKTAŞ, 82 SUÇ EYLEMİNDEN SORUMLU

İddianamede, suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi belgede sahtecilik","Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme"suçlarından 704 yıla kadar hapsi isteniyor. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.

KILIÇDAROĞLU: AKLANIN GELİN

CHP'nineski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili açılan davalarla ilgili, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir, bir sorun yok mu dememi bekliyorlar. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar gidip aklansınlar gelsinler, görevlerine devam etsinler" ifadelerini kullanmıştı.