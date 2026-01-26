Fenerbahçe'de uçak kalkıyor! İşte hedefteki yıldızlar
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, Göztepe beraberliğinin ardından transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Kanarya, Kante ile birlikte Omar Marmoush transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar...
ZİRVE YARIŞINDA HASAR
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe, 17. dakikada Dorgeles Nene'nin golüyle öne geçti.
Göztepe, 24. dakikada Janderson ile bu gole cevap verdi.
3 PUAN GERİYE DÜŞTÜ
Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan Fenerbahçe, puanını 43 yaptı ve Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı.
Deplasmanda oynadığı son 4 maçtan 10 puan çıkaran ve bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 8 lig maçında sadece 1 kez kaybeden Göztepe, puanını 36'ya yükseltti.
ZORLU FİKSTÜR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, 20 Ocak Perşembe akşamı 23.00'de FCSB'ye konuk olduktan sonra 2 Şubat Pazartesi akşamı 20.00'de Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Ardından kupada Erzurumspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, daha sonra ligde Trabzonspor'a konuk olacak.
İSMAİL SAKATLANDI
Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İsmail Yüksek'in yerine Fred oyuna dahil oldu.
NESYRI TAKIMDA KALDI
Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı.
İşte Chiellini'nin açıklaması:
"En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız."
Juventus, En-Nesyri'yi zorunlu olmayan opsiyonla kiralamak istedi. En-Nesyri ise Dünya Kupası öncesi ilk 11 garantisi ve ardından bonservisiyle transfer taleplerinde bulundu.
Juventus, ilk 11 garantisi verirken bonservisini almak istemediğini iletti. Bu nedenle En-Nesyri, Juventus'un teklifini kabul etmedi. Juventus cephesi de bonservisi almaya yanaşmayınca transfer sonuçlanmamış oldu.
SKRINIAR İÇİN KAPILAR KAPALI
Fenerbahçe, takımın ve savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar için kapıları tamamen kapattı.
Fenerbahçe savunmasının sigortası Milan Skriniar, performansıyla sadece sarı lacivertlileri değil rakipleri de mest ediyor.
Slovak yıldız hem oyunu hem istikrarıyla taliplerinin sayısını artırıyor ama Fenerbahçe kapısına dayanan tüm kulüplere aynı cevabı veriyor; "Satışı söz konusu değil!"
30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu için daha önce İtalya'dan Milan ve Juventus haberleri gündeme gelmişti.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
KANTE'DE SON DURUM
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde belirsizliği sona erdirmek için süreci hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, uzayan görüşmeler nedeniyle oyuncunun menajeriyle temaslarını sıklaştırırken, transferin kısa süre içinde netleşmesini hedefliyor.
Kulüp, Kante cephesine mevcut pürüzlerin çözülmesi için sınırlı bir süre tanıdı. Fenerbahçe, bu sürecin uzamasına sıcak bakmıyor ve anlaşma zemini oluşmazsa orta saha için farklı senaryoları devreye sokmaya hazırlanıyor. Teknik heyet, Kante'yi planlamada önemli bir parça olarak görse de zaman kaybı riskine karşı alternatif isimler üzerinde çalışıyor.
Sorunun temelinde Al-Ittihad ile bonservis bedeli bulunuyor. Fenerbahçe, Suudi kulübünden indirim talep ederken, iki kulüp arasındaki farkın 5 milyon euro seviyesine kadar indiği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler 5 milyon euroyu masaya koyarken, Al-Ittihad 10 milyon euroda ısrar ediyor.
34 yaşındaki yıldız futbolcu, yüksek maaş tekliflerine rağmen Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Al-Ittihad'ın yıllık 30 milyon euroluk yeni kontrat önerisine karşın Kante'nin, alacaklarından feragat ederek ayrılmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun Avrupa'ya dönme isteği, Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri.
Arap basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin kararlı tutumu dikkat çekiyor. Kante'nin kulübüyle duygusal bir bağ yaşadığı, ancak sportif hedefler ve Fenerbahçe'nin sunduğu proje nedeniyle ayrılığa her geçen gün daha fazla yaklaştığı yorumları yapılıyor. Transfer için son bir adımın kaldığı ve kısa süre içinde netlik kazanabileceği öne çıkıyor.
Fenerbahçe yönetimi, olası bir pürüz durumunda süreci uzatmadan başka bir orta saha transferine yönelmeye hazır. Ancak kulüpte öncelik hâlâ Kante ve taraflar arasındaki görüşmeler kritik aşamaya girmiş durumda.
MARMOUSH İLK HEDEF
Fenerbahçe, Manchester City'de forması giyen Mısırlı santrfor Omar Marmoush'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığını onayladığı bildirildi.
Avrupa'dan birçok takımın ilgisi bulunan Marmoush'un, transferi zor görünüyor. Fenerbahçe, bu transferde tüm şartlarını zorlayacak. Marmoush ile Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgileniyor ve kurmaylar bu operasyonu en kısa süre içerisinde sonlandırmayı amaçlıyor.