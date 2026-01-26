Fenerbahçe'de uçak kalkıyor! İşte hedefteki yıldızlar

İSMAİL SAKATLANDI Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.



Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



İsmail Yüksek'in yerine Fred oyuna dahil oldu.

NESYRI TAKIMDA KALDI Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı.



İşte Chiellini'nin açıklaması:



"En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız."

Juventus, En-Nesyri'yi zorunlu olmayan opsiyonla kiralamak istedi. En-Nesyri ise Dünya Kupası öncesi ilk 11 garantisi ve ardından bonservisiyle transfer taleplerinde bulundu.





Juventus, ilk 11 garantisi verirken bonservisini almak istemediğini iletti. Bu nedenle En-Nesyri, Juventus'un teklifini kabul etmedi. Juventus cephesi de bonservisi almaya yanaşmayınca transfer sonuçlanmamış oldu.

SKRINIAR İÇİN KAPILAR KAPALI Fenerbahçe, takımın ve savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar için kapıları tamamen kapattı.



Fenerbahçe savunmasının sigortası Milan Skriniar, performansıyla sadece sarı lacivertlileri değil rakipleri de mest ediyor.



