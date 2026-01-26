Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı: Sedef Kabaş'a adli kontrol!

CHP yandaşı Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanına hakaretten dün (26 Ocak) gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret"ve "suç işlemeye tahrik"suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

Sedef Kabaş haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL

Bugün savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Kabaş, 'yurt dışı yasağı' ve 'imza verme' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sedef Kabaş serbest bırakıldı!

İLK SKANDALI DEĞİL

Sedef Kabaş 2022 yılında yine "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan tutuklanmıştı. Yaklaşıl 2 ay cezaevinde kalan Kabaş yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasının ardından tahliye edilmişti.