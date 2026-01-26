PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı: Sedef Kabaş'a adli kontrol!

CHP yandaşı Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kabaş, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

CHP yandaşı Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanına hakaretten dün (26 Ocak) gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret"ve "suç işlemeye tahrik"suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

Sedef Kabaş haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL
Bugün savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Kabaş, 'yurt dışı yasağı' ve 'imza verme' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sedef Kabaş serbest bırakıldı!

İLK SKANDALI DEĞİL
Sedef Kabaş 2022 yılında yine "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan tutuklanmıştı. Yaklaşıl 2 ay cezaevinde kalan Kabaş yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasının ardından tahliye edilmişti.

A Haber'i sözleriyle hedef alan Sedef Kabaş'ın cezası kesinleşti!

Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi yalan fotoğraflarla linç etmek istediler! Muhalif medyanın bir algısı daha patladı

