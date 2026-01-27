Fenerbahçe'de transferde rota Brezilya!
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Jose Manuel Lopez'i gündemine aldı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin, Palmeiras forması giyen Jose Manuel Lopez için satın alma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği öğrenildi.
FENERBAHÇE OYUNCUNUN DURUMUNU SORDU
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, son günlerde Palmeiras cephesiyle temasa geçerek oyuncunun durumunu sordu. Palmeiras yönetiminin, kadronun kilit parçalarından birini kaybetmeye sıcak bakmadığı ancak yüksek bir teklif gelmesi hâlinde dosyayı değerlendirebileceği ifade ediliyor.