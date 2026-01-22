PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’la anlaşan Agbadou Wolves’a izin vermesi için baskı yapıyor

Siyah-Beyazlılar ile 3,5 yıllık kontrat konusunda el sıkışan Fildişili stoperin İngiliz kulübüne “Beşiktaş’la anlaştım. Teklifi kabul edin. Artık burada oynamak istemiyorum” dediği öğrenildi

Giriş Tarihi :22 Ocak 2026
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Wolverhampton ile temaslarını sürdürdüğü Emmanuel Agbadou ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar ile 3,5 yıllık kontrat konusunda el sıkışan 28 yaşındaki stoperin kulübüne Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi için baskı yaptığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının, "Beşiktaş ile anlaştım. Teklifi kabul edip transferime kolaylık sağlayın" dediği öğrenildi.

16 MAÇTA 2 ASİSTİ VAR
Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk teklifine hala yanıt vermeyen İngiliz ekibinin transferle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Bu sezon Wolverhampton formasıyla 16 maçta sahaya çıkan Agbadou 2 asiste imza attı.

