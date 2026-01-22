CHP’de dürüstlük söylemi duvara çarptı! Özgür Özel inkar etti Enver Aysever yalanladı: "Hırsızın elini sıkmam"

Açıklamadaki en çarpıcı detaylardan birisi de Aysever'in Özgür Özel'e yüzüne karşı yaptığı uyarı oldu. Aysever'in, Özel'e hitaben "Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz" dediği ortaya çıktı. Bu ifadeler, CHP tabanında ve yönetiminde yaşanan büyük çatlağı bir kez daha belgeledi.

Aysever cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ben hırsızın elini sıkmam' ifadesini kullandığını tarafıma net biçimde beyan etmiştir. Hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur."

MAHMUT ÖVÜR: "GÖZÜNÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEDİ"

Enver Aysever'in itirafı sonrası Gazeteci Mahmut Övür ise Özgür Özel'in tutumuna sert tepki gösterdi. Övür'ün açıklamasının tamamı şu şekilde: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam İstanbul Çekmeköy'de "rüşvet ve yolsuzluk" iddiasıyla tutuklu İmamoğlu'nu savunurken beni de soyadımı vererek "yalan" yazmakla suçladı. Bir siyasetçiye "yalancı" demek istemezdim ama kusura bakmasın Özgür Bey binlerce CHP'linin gözünün içine baka baka yalan söyledi. Bunu da ben değil, dik duruşuyla bilinen gazeteci Enver Aysever, hem de bu gece söyledi."

Aysever'in avukatı, CHP yönetimini dürüstlüğe davet ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk'ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, 'olmamış' diyerek korunamaz"dedi ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Sayın Enver Aysever'in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.

