Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem: Sındırgı sallandı | Bursa, İzmir ve çevre iller hissetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 11.58 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, Bursa, İzmir ve diğer çevre illerde hissedildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tehlikeli bir deprem olarak görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 11.58 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Balıkesir başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de hissedildi.



UZMAN İSİMDEN İLK YORUM

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e konuk oldu. Ersoy, "Tehlikeli bir deprem olarak görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Sındırgı merkezli sarsıntıya dair detaylar şu şekilde:

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2026-01-21

Saat:18:11:49 TSİ

Enlem:39.135 N

Boylam:28.32389 E

Derinlik:11.58 km




AĞUSTOS'TA 6.1 İLE SALLANDI

10 Ağustos 2025'te bölgede meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı kayıtlara geçti.


SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
21-01-2026 18:14:4839.188128.27726.15ML2.2Sındırgı (Balıkesir)703763
21-01-2026 18:11:4939.13528.323911.58MW4.5Sındırgı (Balıkesir)703762
21-01-2026 17:55:0336.953928.94119.42ML3.2Köyceğiz (Muğla)703761
21-01-2026 17:31:1439.186428.27196.89ML1.4Sındırgı (Balıkesir)703759
21-01-2026 17:31:0037.573136.20977ML1.0Kadirli (Osmaniye)703760
21-01-2026 16:48:5036.678134.09179.38ML1.5Erdemli (Mersin)703757
21-01-2026 16:47:4639.190828.154214.16ML1.2Sındırgı (Balıkesir)703758
21-01-2026 16:42:1540.241424.203923.86ML2.6Ayion Oros (Yunanistan) - [128.74 km] Gökçeada (Çanakkale)703756
21-01-2026 16:32:1739.152528.23197ML1.4Sındırgı (Balıkesir)703753
21-01-2026 16:28:2839.168928.24397ML3.3Sındırgı (Balıkesir)703750



