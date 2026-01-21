Galatasaray Atletico Madrid karşısında! Okan Buruk'tan Osimhen kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader gecelerinden biri bu akşam İstanbul'da yaşanacak. Galatasaray, güçlü rakibi Atlético Madrid'i RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılılar için bu mücadele, Avrupa'daki yol haritasını doğrudan etkileyecek bir "final" niteliği taşıyor.