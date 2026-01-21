Galatasaray Atletico Madrid karşısında! Okan Buruk'tan Osimhen kararı

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda hedef sahadan puan ile ayrılarak son maçlar öncesi avantaj yakalamak. Afrika Kupası'ndan dönen Victor Osimhen, dev maça 11'de başlayacak. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader gecelerinden biri bu akşam İstanbul'da yaşanacak. Galatasaray, güçlü rakibi Atlético Madrid'i RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılılar için bu mücadele, Avrupa'daki yol haritasını doğrudan etkileyecek bir "final" niteliği taşıyor.

18. SIRADA

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi. İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

ASLAN'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da maç öncesi gözler sakatlık raporlarına çevrilmiş durumda. Gabriel Sara ve Arda Ünyay sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Wilfried Singo'nun da bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmuyor.

OSIMHEN MÜJDESİ

Teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında Victor Osimhen'in ilk 11'de başlayacağını doğruladı. Buruk, "Atlético Madrid yüksek tempolu ve baskılı oynayan bir takım. Onlara karşı maksimum performansımızı sahaya yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

SARI KART ALARMI

Öte yandan Jakobs ve Davinson Sánchez, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa deplasmanında cezalı duruma düşecek.

ATLETICO'DA TEK EKSİK

İspanyol temsilcisinde önemli bir eksik bulunmuyor. Sadece Clement Lenglet'in kadroda yer almadığı bildiriliyor. Diego Simeone'nin ekibi, deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla hedeflerini büyük ölçüde güvence altına almak istiyor.

SÖRLOTH DİKKAT ÇEKİYOR

Formda isimlerin başında gelen Alexander Sørloth, özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle Galatasaray savunmasının en büyük sınavlarından biri olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Atlético Madrid : Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Koke, Barrios, Baena, Giuliano, Sörloth, Julian Alvarez.

