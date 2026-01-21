Süleyman Şah Türbesi bölgesi SDG'den temizlendi: Mayın tuzakları tespit edildi

KARAKOZAK KÖPRÜSÜNÜ PATLATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği farkedildi.