Süleyman Şah Türbesi bölgesi SDG'den temizlendi: Mayın tuzakları tespit edildi
Suriye ordusunun YPG/SDG'den temizlediği Karakozak köyü mevkisindeki Süleyman Şah Türbesi arazisinde yapılan incelemelerde, terör örgütünün bölgeyi yoğun şekilde mayın ve patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Havadan ve karadan görüntülenen alanda, Fırat Nehri üzerinden geçişi engellemek için Karakozak Köprüsü'nün patlatılmaya çalışıldığı belirlenirken arazideki bazı mayınlar ise çıplak gözle dahi görülüyor...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: