Süleyman Şah Türbesi bölgesi SDG'den temizlendi: Mayın tuzakları tespit edildi

Suriye ordusunun YPG/SDG'den temizlediği Karakozak köyü mevkisindeki Süleyman Şah Türbesi arazisinde yapılan incelemelerde, terör örgütünün bölgeyi yoğun şekilde mayın ve patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Havadan ve karadan görüntülenen alanda, Fırat Nehri üzerinden geçişi engellemek için Karakozak Köprüsü'nün patlatılmaya çalışıldığı belirlenirken arazideki bazı mayınlar ise çıplak gözle dahi görülüyor...

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'den kurtardığı Karakozak köyü mevkisindeki Süleymah Şah Türbesi arazisi havadan görüntüledi.

Süleyman Şah Türbesi'nin arazisi havadan görüntülendi
AA ekibi, terör örgütünün, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bölgeye Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla yoğun şekilde tuzakladığı Süleyman Şah Türbesi arazisine girdi.

KARAKOZAK KÖPRÜSÜNÜ PATLATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği farkedildi.

Suriye ordusunun köprüyü güçlendirme çalışması devam ediyor.

Köprüden geçebildikten sonra mayınların kısmen temizlendiği oldukça dar bir patikadan yürüyerek ilerleyen ekipler bölgeyi havadan da görüntüledi.

MAYIN TUZAKLARI TEMİZLENİYOR

Tuzaklanmış arazideki bazı mayınlar çıplak gözle de görülebiliyor.

Suriye ordusu, bölgedeki mayın ve diğer tuzaklamaları etkisiz hale getirmek için yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN NAKİL SÜRECİ

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın türbesi Suriye'de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge Türk toprağı olarak kabul edilerek, Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti.

Bu çerçevede, Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi arazisi, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.

12 Mart 2014'te Türk askerinin koruduğu Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü çevresinde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na ulaşarak, Suriye içindeki geçici nakil işleminin 22 Şubat 2015 tarihinde tamamlandığını duyurdu.

Bu çerçevede Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşındı.

