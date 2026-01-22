Emekliye en düşük 20 bin lira: Teklif TBMM'de kabul edildi | Taban maaş rehberi TAKVİM'de
Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında taban emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi. Mevcut maaşı 20 bin liranın altında olan emeklilerin hesaplarına bu tutar yatırılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan kanun teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi. Düzenlemenin uygulama detayları merak edilirken, dul ve yetim aylıkları ile memur emeklilerinin farkları nasıl alacağı ortaya çıktı.
Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk artışını aldı ve yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri ayın 26'sına kadar, Bağkur emeklileri ise ayın 28'ine kadar yeni maaşlarını alacaklar. Bu arada taban maaş da 20 bin lira olarak belirlendi ve yasal düzenleme hazırlandı.
TBMM'DE KABUL EDİLDİ
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.
SÜREÇ NASIL OLACAK?
Genel Kurul'da kabul edilen düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme Ocak ödeme dönemi itibarıyla uygulanacağı için kapsamdaki 4.9 milyon kişinin bir kaybı olmayacak. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz hak sahiplerine yansıtılacak. Aylık ödemeleri 17 Ocak'ta başladı, 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ- Kur emeklilerine de de 25-28 Ocak'ta maaş ödemeleri yapılacak.
TABAN MAAŞ NEDİR?
Emekliler için bir süredir en düşük aylık uygulaması yürürlükte. Her yıl ocak ve temmuz aylarında bir rakam belirleniyor ve bu rakamın altında ödeme yapılmıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, aylığı düşük olanlara hazine desteği sağlanıyor.
TABAN MAAŞTAN KİMLER YARARLANIYOR?
Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor.
TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?
Emeklilerin ödedikleri primlerden oluşan net maaşları bulunuyor. Bu net maaşa önce oransal enflasyon artışı yapılıyor. Bu artışa ayrıca ek ödeme de ekleniyor. Çıkan rakam eğer belirlenen taban maaşın altında ise kalan kısım Hazine tarafından ödenerek tamamlanıyor. Bu yılın ilk altı ayında bütün maaşlar 20 bin liraya tamamlanacak.
ÖRNEK TABAN MAAŞ HESABI
Kök (net) maaş: 13.000 TL
Ocak zamlı maaş: 14.585 TL
Ek ödeme: 584 TL
Toplam aylık: 15.169 TL
Hazine desteği: 4.831 TL
Bankaya yatacak rakam: 20.000 TL
NET MAAŞI ÖĞRENMEK MÜMKÜN MÜ?
E-Devlet sistemi üzerinden emekliler kök maaşlarını ve ek ödemelerini kolayca görebilirler. Emekli aylık bilgisi ve emekli ödeme bilgisi bölümlerinde net maaş, ek ödeme ve eğer varsa hazine desteğini görmek mümkün olabiliyor.
BU AY TABAN MAAŞ ÖDEMESİ YAPILACAK MI?
Emekliler maaşlarını almaya başladılar. Ancak 20 bin liraya çıkartılan taban maaş ile ilgili düzenleme maaş ödemelerine yetişmedi. O yüzden maaş alan emeklilere şu anda aralık ayındaki taban maaş olan 16.881 TL ödeniyor. Kalan 3.119 TL'lik farklar bu ay içinde ilave olarak hesaplara yatırılacak. Bundan sonraki 6 ayda da 20 bin lira ödenmeye devam edecek.
TABAN EMEKLİ AYLIĞI
16.881 TL · 20.000 TL
Artış: +3.119 TL
DUL VE YETİM MAAŞLARI ARTIRILDI MI?
Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarının aldıkları ölüm maaşları ocak ve temmuz aylarında aynı oranda artırılıyor. Bu yılın ilk 6 ayı için aylıklar vefat eden sigortalı SSK ve Bağ-Kur kapsamında ise yüzde 12.19 oranında, emekli sandığı mensubu ise yüzde 18.6 oranında artırılarak ödenecek.
TABAN MAAŞ DUL YETİM MAAŞLARINA DA UYGULANIYOR MU?
Taban maaş uygulaması dul ve yetim maaşları için de geçerli oluyor. Burada aylık ödenmesinde uygulanan hisse oranları baz alınıyor. Hangi oranda ölüm aylığı alınıyorsa taban maaş da o oranda belirleniyor. Belirlenen rakamın altında kalan dul yetim maaşları hazine desteği ile o rakama tamamlanıyor.
ÖLÜM AYLIKLARINDA TABAN RAKAMLAR
%75: 12.660 TL · 15.000 TL (+2.339 TL)
%50: 8.440 TL · 10.000 TL (+1.559 TL)
%25: 4.220 TL · 5.000 TL (+779 TL)
MEMUR EMEKLİLERİNE FARK YATACAK
MEMUR EMEKLİLERİNDE DURUM NASIL?
Memur emeklileri maaşlarını ayın başında aldıkları içinzam oranı yansıtılamadı. Onların yüzde 18.60 oranındanoluşan zam farkları bu ay içinde belirlenecek bir takvimçerçevesinde yatırılacak. Daha sonraki aylarda aynırakamlar temmuza kadar yatırılacak.
ÜÇ AYDA BİR AYLIK ALAN MEMUR EMEKLİSİNDE DURUM NE?
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylıktutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardanKasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylıktutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara ikiaylık tutarında, Ocak-Şubat-Martdöneminde aylık alanlara üç aylıktutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.
MEMUR EMEKLİSİNDE TABAN MAAŞ VAR MI?
Memur emeklilerinin taban maaşı 20 bin liranınüzerinde olduğu için bir Hazine desteği bulunmuyor.Ocak zammı ile en düşük memur emeklisiaylığı ek ödeme dahil 27 bin 772 liraya yükseldi.En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artışkaydedildi. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisineen az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak.