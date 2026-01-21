Trump Davos'a ayak bastı Avrupa'ya salladı: "Doğru yolda ilerlemiyor"
ABD Başkanı Donald Trump Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşmasına başladı. Trump "Avrupa doğru yolda ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.
Trump İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda sahneye çıktı.
Başkanın "Önce Amerika" politikasını ve Venezuela ile Grönland'daki durumları ele alması bekleniyor.
Başkan konuşmasının ardından bir dizi dünya lideriyle görüşecek.