Bayrağa dokunmanın bedeli! YPG'nin iki numarası Sipan Hemo için "gebertildi" iddiası





BAHOZ ERDAL'IN YAMAĞI



Hemo, YPG içindeki Kandil komiseri olarak biliniyor. Ferhat Abdi Şahin'den sonra örgütte iki numara. Bahoz Erdal'ın en yakınındaki isim.



Suriye'deki entegrasyon görüşmelerini sabote eden Hemo, Halep'teki çatışmalarda SDG'lilere "Kalın ve direnin" talimatı veren bir figür.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler