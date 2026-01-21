Bayrağa dokunmanın bedeli! YPG'nin iki numarası Sipan Hemo için "gebertildi" iddiası
Nusaybin sınırında Türk bayrağına saldırı sonrası Suriye'nin Kamışlı beldesinde kimliği belirsiz SİHA'ların YPG toplantısını vurduğu rapor edildi. Saldırı sonucu, aralarında YPG'nin iki numarası Sipan Hemo’nun da bulunduğu bazı üst düzey isimlerin etkisiz hale getirildiği iddiaları ortaya atıldı. Suriye'deki yerel kaynaklar Hemo için "SİHA saldırısında öldüğü teyit edildi" paylaşımları yaptı.
PYD elebaşı Foza Yusuf, PKK'nın çatı yapılanması KCK ve YPG'nin yönlendirmesiyle Nusaybin Sınır Kapısı'nın Kamışlı tarafına yığılan YPG'liler kalleş bir provokasyona soyundu.
Sınır kapısının Suriye tarafındaki şanlı Türk bayrağı YPG'liler tarafından saldırıya uğradı.
KİMLİĞİ BELİRSİZ SİHA'LAR
İnfial uyandıran olay sonrası Suriye sahasında hareketli bir gece yaşandı. "Kimliği belirsiz" SİHA'ların YPG'nin merkez üssü Kamışlı'da örgüt noktalarını hedef aldığı ifade edildi.
Bölgedeki kaynaklar SİHA'ların Kamışlı'da SDG/PKK liderlerinin katıldığı bir toplantıyı vurduğu söyledi.
Saldırı sonucu, aralarında YPG'nin iki numarası Sipan Hemo'nun da bulunduğu bazı üst düzey isimlerin etkisiz hale getirildiği iddiaları ortaya atıldı.
Suriyeli gazeteciler Sipan Hemo için "SİHA saldırısında öldüğü teyit edildi" paylaşımları yaptı.
BAHOZ ERDAL'IN YAMAĞI
Hemo, YPG içindeki Kandil komiseri olarak biliniyor. Ferhat Abdi Şahin'den sonra örgütte iki numara. Bahoz Erdal'ın en yakınındaki isim.
Suriye'deki entegrasyon görüşmelerini sabote eden Hemo, Halep'teki çatışmalarda SDG'lilere "Kalın ve direnin" talimatı veren bir figür.