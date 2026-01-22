Dilek İmamoğlu'nun Emirgan'daki köşk partilerinin sponsoru İBB!

TAKVİM, Ekrem İmamoğlu 'nun eşi Dilek İmamoğlu 'nun halka kapalı olan köşklerdeki toplantı ve partilerini yazdı.

Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

Kamuya ait binalardaki harcamalarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Partileri organize eden ve bütçesini İBB'den ödeyen ismin protokol müdürü A.D. olduğu iddia edildi.