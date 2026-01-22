PODCAST CANLI YAYIN

Dilek İmamoğlu'nun Emirgan'daki köşk partilerinin sponsoru İBB!

Yolsuzluktan tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu tarafından Emirgan'daki Beyaz ve Pembe köşklerde düzenlenen tüm partilerin sponsoru CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çıktı.

TAKVİM, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun halka kapalı olan köşklerdeki toplantı ve partilerini yazdı.

Kamuya ait binalardaki harcamalarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Partileri organize eden ve bütçesini İBB'den ödeyen ismin protokol müdürü A.D. olduğu iddia edildi.

Son dönemde A.D. hakkında bazı iddialar gündeme gelince görevinden alınıp AKOM'a gönderildi.

Köşklerdeki toplantıları düzenleme işi ise İBB Özel Kalem görevlilerinden K.B.'ye devredildi. K.B. aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun belediyedeki gözü kulağı olmayı da sürdürdü.

