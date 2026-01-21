Trabzonspor'a Lovik'ten sonra bir transfer daha! İmzalar bekleniyor

Yaz aylarında yaptığı takviyelerle kadro kalitesini yukarı çeken Trabzonspor , yeni oyuncularla daha da iyi bir yere gelmek amacında. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda oluşturulan futbolcu ekibine yeni bir isim daha katılabilir.

İLERİYE DÖNÜK PROJE

Sadece bugünü değil uzun süreli bir sürecin temellerini atmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, yönetim ile irtibatını sürdürüyor. Verdiği güvenle birlikte maaşına da zam yapılan başarılı çalıştırıcı yeni bir yıldız adayının peşine düştü.

Onuachu'nun var olan potansiyelinden çok iyi faydalanan Tekke, Augusto'nun da geçen sezonki performansını geride bırakmasını ve tekliflerin gelmesini sağladı.

Şimdi de yeni bir forvet takviyesi çalışması var.