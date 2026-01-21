Trabzonspor'a Lovik'ten sonra bir transfer daha! İmzalar bekleniyor
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'u yenen ve Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer kadrosunu güçlendirmek üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Ancak ayrılıkların da yaşanması gerekiyor. İlk etapta Stefan Savic, Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça'nın liste dışı kalması var. Eğer olmazsa Nwakaeme ve Vişça'da kontrat feshine gidilebilir. Hedefte forvet takviyesiyle hücum gücünü yukarı çekmek. Listenin 1 numarası ise Daniel Karlsbakk.
Yaz aylarında yaptığı takviyelerle kadro kalitesini yukarı çeken Trabzonspor, yeni oyuncularla daha da iyi bir yere gelmek amacında. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda oluşturulan futbolcu ekibine yeni bir isim daha katılabilir.
İLERİYE DÖNÜK PROJE
Sadece bugünü değil uzun süreli bir sürecin temellerini atmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, yönetim ile irtibatını sürdürüyor. Verdiği güvenle birlikte maaşına da zam yapılan başarılı çalıştırıcı yeni bir yıldız adayının peşine düştü.
Onuachu'nun var olan potansiyelinden çok iyi faydalanan Tekke, Augusto'nun da geçen sezonki performansını geride bırakmasını ve tekliflerin gelmesini sağladı.
Şimdi de yeni bir forvet takviyesi çalışması var.
LOVIK TRABZONSPOR'DA
Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Mathias Lovik için Parma ile anlaşmaya vardı. Norveçli genç futbolcu uzun süre Molde'de forma giydiği dönemde de izlenmiş ancak İtalyan ekibi araya girerek transfer sürecini tamamlamayı başarmıştı.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Bordo mavili ekip, KAP'a yaptığı açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Parma ile 6 taksit halinde 4 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Ayrıca Lovik de 4.5 yıl için 3.6 milyon euro kazanacak.
DANYLO SIKAN ANDERLECHT'TE
İmza attığı günden bu yana verimliliği konusunda beklentileri karşılayamayan Danylo Sikan ile de yollar ayrıldı. Ukraynalı futbolcunun yeni adresi Belçika'nın Anderlecht ekibi oldu.
4 MİLYON EURO BONSERVİS
KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir." denildi.
LİSTE DIŞI KALABİLİRLER
Trabzonspor'da hem yaşları hem de sakatlıkları nedeniyle üç futbolcunun TFF'ye verilecek kadroya yazılmama durumu bulunuyor. Aylar sonra sahalara dönen Anthony Nwakaeme ile şu an tedavileri süren Stefan Savic ve Edin Vişça kontenjandan çıkarılabilir.
NWAKAEME BEKLENDİĞİ GİBİ DÖNMEDİ
Nijeryalı futbolcunun sahalara döneceği gün herkesi sabırsızlandırıyordu. Ancak şampiyonluk da kazandığı bordo mavili ekipte beklenen başlangıcı yapamaması, kadro dışına alınabileceğinin sinyallerini verdi. Ancak yönetim kendisinden farklı alanda faydalanmak amacında. Teknik ekibe katılma ihtimali en yakın düşünce.
SAKATLIĞI BAŞA İŞ AÇTI
Teknik direktör Fatih Tekke'nin elini en çok zorlaştıran isimlerden biri de Stefan Savic oldu. Karadağlı stoperin yaşadığı sakatlıklar büyük problemler yaşattı. Kazandığı ücrete rağmen kaçırdığı 46 karşılaşma nedeniyle kendisinin de listeye yazılmaması gündemde. Kontrat feshi ise yüksek maaşı nedeniyle zor gibi gözüküyor.
EDİN VİŞÇA'DA DA DURUM AYNI
Boşnak yıldızın artık ilerleyen yaşıyla birlikte uzun süredir devam eden ve sürecek olan sakatlığı sebebiyle kontratının da son aylarına girmesi avantaj olarak kullanılacak. İlk etapta listeye yazılmaması planlanan tecrübeli kanat oyuncusunun en kötü senaryoda sözleşmesi feshedilebilir.
DANIEL KARLSBAKK İÇİN GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI
İzleme ekibi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin uzun süredir gündeminde bulunan bir diğer isim de Daniel Karlsbakk. Yönetim, son günlerde genç golcünün kulübü Sarpsborg 08 ile görüşmelerini sürdürüyor ve süreç olumlu ilerliyor.
6 MİLYON EUROYA BİTECEK
Bu sezon Norveç liginde attığı gollerle adından söz ettiren Karlsbakk için Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi 6 milyon euro üzerinden pazarlık gerçekleştiriyor. Lovik'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu açıkladığı ve aynı menajere sahip olduğu 22 yaşındaki forvetin transferinin bitirilmesi adına dört koldan mesai harcanıyor.
FELIPE AUGUSTO KALACAK
Sezon başında Cercle Brugge'dan alınan Felipe Augusto, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi odağı haline geldi. Gösterdiği performansla yıldızını yükselten sambacı için 15 milyon euro bandında bir teklif geldi ancak kendisi henüz gitme konusunda olumlu bir dönüş yapmadı. Yönetim de oyuncusunun huzurunu bozmamak adına herhangi bir baskı veya telkinde bulunmadan sadece sahaya odaklanmasını istiyor.