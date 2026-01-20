Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü! Suriye'de 'Tek Devlet' dönemi: Beraber çalışacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Erdoğan Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna ABD Başkanı "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi. Kritik görüşmeyi 1. yıl değerlendirmesinde duyuran Trump, Başkan Erdoğan'a yine övgüler yağdırdı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.
TERÖRSÜZ SURİYE
Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alınırken, Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.
TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ
Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.
ÇOK İYİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİYDİ
Görüşmenin ardından Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.
TRUMP'TAN 1. YIL DEĞERLENDİRMESİ
Öte yandan Trump, ikinci başkanlık döneminin 1. yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili sorusu üzerine geniş bir değerlendirme yaparak, "Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor."ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞMEM VAR"
ABD Başkanı Trump, açıklamalarına devam ederken, zamanını belirtmeden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını aktararak, "Kendisini çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var."dedi.
"KÜRTLER BUNLARI KENDİLERİ İÇİN YAPTILAR"
Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etti.
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG konusunda önemli bir değerlendirme yapan Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için,"Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı." demişti.
Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili, "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullanmıştı.