Telefonda kritik temas! Başkan Erdoğan'dan Brezilya Devlet Başkanı'na Gazze teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.