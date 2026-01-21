Telefonda kritik temas! Başkan Erdoğan'dan Brezilya Devlet Başkanı'na Gazze teşekkürü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Brezilya’nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Başkan Erdoğan, Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.