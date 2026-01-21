Dün Nusaybin'i karıştıran DEM bugün koşa koşa YPG'ye gitti! Barzaniler yol açtı... Haseke'de PYD elebaşlarıyla görüştüler

İmralı'nın dile getirdiği"darbe mekanizması" Kandil eli ve DEM işbirliği ile devre alındı.

Gelinen bu noktada DEM Parti'nin Kandil ve YPG-PYD ile organize hareket ettiği görüldü. "İrademiz Öcalan" söyleminin "irademiz Kandil" söylemine evrildiği süreç dikkat çekti.





"DEM KARAR VERMEK DURUMUNDA: İMRALI'NIN YANINDA MI YOKSA KARŞISINDA MI?"



DEM Parti'nin YPG üzerinden süreci dinamitleyeme kalmasına MHP'den sert tepki geldi.



MHP lideri Bahçeli, "DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK'nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır? Terörün yedeğinde mi duracak, yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir?" dedi.



