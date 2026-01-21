Dün Nusaybin'i karıştıran DEM bugün koşa koşa YPG'ye gitti! Barzaniler yol açtı... Haseke'de PYD elebaşlarıyla görüştüler
Dün Nusaybin'i karıştıran DEM Parti bugün, Kandil'in çağrısıyla YPG'nin yanında saf tuttu. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç'un başını çektiği heyet, Barzanilerin yol açmasıyla IKBY üzerinden Suriye'nin kuzeyine geçti. PYD elebaşları Hiso ve Pervin Yusuf'la görüşen DEM'lilerin YPG'lilerle de bir araya gelmesi bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci "Nusaybin" ve "Kamışlı tandanslı KCK-YPG-DEM organize provokasyonuyla sınanıyor.
PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın ayaklanma çağrısına müteakip DEM Parti, Meclis Grup Toplantısı'nı Nusaybin'de yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin hududunda "SDG Kürtlerin temsilcisidir" diyerek provokasyona kalkıştı.
Sınırın Kamışlı tarafındaki YPG'liler de Türk bayrağına kalleşçe saldırdı.
YPG'nin Türk bayrağına düzenlediği saldırının birinci dereceden sorumlusu ise DEM Parti olarak kayıtlara geçti. DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Nusaybin sınırında "YPG Kürtlerin temsilcisidir"diyerek rezil provokasyonun sorumluluğunu üzerine almış oldu.
Nusaybin'deki provokasyonun Terörsüz Türkiye sürecine etkileri konuşurken DEM Parti bir kez daha Kandil'in çağrısıyla YPG'nin yanında saf tuttu.
Dün Nusaybin'i karıştıran kadroda yer alan DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, IKBY üzerinden Haseke'ye geçti.
Barzanilerin yol açmasıyla Semelka Sınır Kapısı'ndan geçen DEM heyeti, PYD elebaşları Hiso ve Pervin Yusuf'la görüştü.
DEM İRADESİNİ KANDİL'E BAĞLADI!
Gelinen bu noktada DEM Parti'nin Kandil ve YPG-PYD ile organize hareket ettiği görüldü. "İrademiz Öcalan" söyleminin "irademiz Kandil" söylemine evrildiği süreç dikkat çekti.
İmralı'nın dile getirdiği"darbe mekanizması" Kandil eli ve DEM işbirliği ile devre alındı.
"DEM KARAR VERMEK DURUMUNDA: İMRALI'NIN YANINDA MI YOKSA KARŞISINDA MI?"
DEM Parti'nin YPG üzerinden süreci dinamitleyeme kalmasına MHP'den sert tepki geldi.
MHP lideri Bahçeli, "DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK'nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır? Terörün yedeğinde mi duracak, yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir?" dedi.